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الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. سباق الناموس والرموز

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. سباق الناموس والرموز
9 يناير 2025 12:10

 

مصطفى الديب (أبوظبي)
تنطلق الجمعة بمنطقة الفلاح في العاصمة أبوظبي منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتعد كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور المنصة الأهم في سباق الناموس والحصول، كما أنها المسابقة الأغلى من حيث قيمة الجوائز وخصصت اللجنة المنظمة جوائز كبيرة للفائزين في مختلف الأشواط بكافة الفئات.وتدشن أشواط الخليجيين لفئة الجير الحر والشاهين المسابقة الأهم في رياضة الصيد بالصقور التراثية صباح الغد، والتي تتضمن 12 شوطاً وتستمر لثلاثة أيام، فيما تقام منافسات العامة للملاك يوم الاثنين المقبل ويمتد التنافس في أشواط الجير تبع للحر والجرناس، وتقام يوم الثلاثاء منافسات الجير شاهين ثم الجير قرموشة والجير، وتستمر أشواط العامة الملاك لثلاثة أيام لتختتم الخميس المقبل.

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وتبدأ أشواط العامة المفتوح الجمعة المقبل وتتنافس الطير على الألقاب والرموز في أشواط الجير تبع فرخ وجرناس وتستمر لأربعة أيام على أن تختتم في العشرين من يناير.
وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الحادي والعشرين من الشهر لأشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، كما خصصت اللجنة المنظمة أربعة أيام لفئة العامة الهواة للسيدات وتنطلق في الثاني والعشرين من يناير الجاري على أن تختتم في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، أما يوم السادس والعشرين من يناير فتم تخصيصه من جانب اللجنة المنظمة لأصحاب الهمم والناشئين.
وتختتم منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة يوم السابع والعشرين من يناير الجاري بإقامة الأشواط النهائية لفئات العامة المفتوح للفرخ والعامة الملاك للفرخ والعامة المفتوح للجرناس والعامة الملاك للجرناس.

الصقور
الصيد بالصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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