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الرياضة

الشارقة «الدفاع الحديدي» في «المحترفين»

الشارقة «الدفاع الحديدي» في «المحترفين»
9 يناير 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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دخل الشارقة التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح صاحب «الدفاع الحديدي» الأقوى، والرقم القياسي في «دوري المحترفين» منذ موسم 2008-2009، واستقبلت شباك «الملك» 5 أهداف فقط في 11 مباراة خلال الموسم الحالي من «دوري أدنوك للمحترفين»، الأمر الذي يعكس قوة الفريق في الدفاع وحراسة المرمى، وبالتالي الحفاظ على نظافة الشباك في العديد من المباريات، وصدارة البطولة منفرداً برصيد 28 نقطة.
والرقم القياسي السابق بلغ استقبال 7 أهداف في 11 مباراة، وحدث ذلك موسم 2016-2017 لمصلحة الجزيرة، وكان «فخر أبوظبي» متصدراً لجدول الترتيب، وموسم 2021-2022 من الوحدة، وكان وقتها في «الوصافة».
وفي بقية المواسم، تصدر الجزيرة مشهد الدفاع القوي في «سنة أولى احتراف» 2008-2009 وعليه 8 أهداف، وتصدر الترتيب، وفي الموسم التالي الوحدة بالرصيد نفسه، وكرر الجزيرة المشهد موسم 2010-2011 وعليه 8 أهداف في الصدارة أيضاً، وفي الموسم التالي أظهر العين صلابته باهتزاز شباكه 9 مرات، ليكون صاحب القمة.
وفي موسم 2012-2013 عاد الجزيرة للمرة الثالثة ليؤكد صدارته الدفاعية بـ 12 هدفاً رغم أن ترتيبه بالمركز الخامس، وفي الموسم التالي ظهر للمرة الأولى شباب الأهلي والشارقة بـ 10 أهداف، في المركزين الأول والخامس، وفي موسم 2014-2015 ظهر النصر بـ 9 أهداف، في المركز الرابع، وفي موسم 2015-2016 عاد العين وعليه 8 أهداف، وفي الصدارة.
وفي موسم 2016-2017، كان الجزيرة الأقوى دفاعاً وعليه 7 أهداف في صدارة الترتيب، وفي الموسم التالي، استقبل شباب الأهلي 10 أهداف في المركز السادس، وفي موسم 2018-2019 عاد العين إلى مشهد الأقوى دفاعاً 10 أهداف في وصافة الترتيب.
وفي موسم 2020-2021 تقاسم الجزيرة وبني ياس «الدفاع الأقوى» بـ9 أهداف، حيث احتل «فخر أبوظبي» القمة، و«السماوي» في المركز الرابع، وفي موسم 2021-2022 اهتزت شباك الوحدة بـ 7 أهداف فقط، وكان يحتل المركز الثاني، وفي 2022-2023، عاد «الملك» إلى الواجهة باستقبال 9 أهداف، وكان يحتل المركز الثالث، وفي الموسم الماضي، اهتزت شباك «الفرسان» 12 مرة، ولكن في الموسم الجاري ضرب الشارقة كل الأرقام السابقة بدخول مرماه 5 أهداف، وهو مؤشر على قوة الدفاع وصلابة الحارس عادل الحوسني.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الجزيرة
العين
شباب الأهلي
الوحدة
النصر
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