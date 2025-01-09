هادي حبيب يدخل التاريخ في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (أ ف ب)



بات هادي حبيب أول لبناني يتأهل إلى إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس، عقب تغلبه على الفرنسي كليمان شيديخ 6-4 و3-6 و7-6 في الدور الثالث الأخير من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن.

وهو الفوز الثالث توالياً لحبيب في تصفيات البطولة الأسترالية، أولى بطولات «الجراند سلام»، بعد تغلبه على الأميركي باتريك كيبسون 6-4 و7-6 في الأول، وعلى التايواني تشون-هسين تسنج 6-4 و7-6، وبات أول لبناني يضمن خوضه الدور الأول لإحدى البطولات الأربع الكبرى في العصر الحديث حسب موقعي البطولة وأوبتا للإحصاءات الرياضية.

وكان حبيب بات أول لاعب يمنح لبنان لقب دورة ضمن فئة التحدي تحت إشراف رابطة المحترفين، بعد تغلبه على الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيي 6-4,6-7,7-6 مطلع ديسمبر الماضي.

وكان تتويج اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً بدورة تيموكو التي تندرج ضمن دورات التحدي (تشالنجر)، وهي المستوى الثاني من دورات المحترفين بعد دورات النخبة لرابطة المحترفين، بوابته لخوض تصفيات بطولة أستراليا.

وحسم حبيب المجموعة الأولى 6-4 في 38 دقيقة، بعدما كسر إرسال الفرنسي في الشوط التاسع، لكنه استسلم أمام قوة منافسه في المجموعة الثانية، حيث خسر إرساله في الشوطين الثاني والسادس، ووجد نفسه متأخراً 1-5.

رد حبيب التحية للفرنسي في الشوط السابع، مقلصاً الفارق إلى 2-5 ثم 3-5، قبل أن يخسر المجموعة 3-6 في 39 دقيقة.

وتابع الفرنسي تألقه وكسر إرسال حبيب في الشوط الأول من المجموعة الثالثة الحاسمة، لكن حبيب استعاد توازنه في الأشواط الخمسة الأخيرة التي تبادل فيها اللاعبان كسر الإرسال، بينها ثلاث مرات لحبيب في الأشواط الثامن والعشر والثاني عشر فارضاً التعادل 6-6 وبالتالي شوطاً فاصلاً كانت فيه الكلمة الأخيرة للبناني وبالتالي حسمها في ساعة و18 دقيقة.

وحبيب المولود في هيوستن لوالد لبناني ووالدة إيرانية، مثّل لبنان في الألعاب الأولمبية، وخسر أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراز 3-6,1-6 في الدور الأول على ملاعب رولان جاروس. كما خسر إلى جانب مواطنه بنجامان حسن مباراة الزوجي بمجموعتين أمام الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز 6-7,2-6.