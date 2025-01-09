بينتانكور في «الوعي»!



لندن (أ ب)



قال أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إن رودريجو بينتانكور، لاعب الفريق، كان في وعيه بعدما تم نقله على محفة في الدقيقة 14 من المباراة التي جمعت فريقه بليفربول في الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعدما سقط على الأرض أثناء لعب ركلة ركنية.

وقدم مدرب توتنهام تحديثاً عن حالة اللاعب الأوروجواياني الدولي، بعد فوز توتنهام بهدف نظيف.

وهرع الطاقم الطبي على الفور إلى أرض الملعب، بينما كان بينتانكور مستلقياً بوجهه على العشب، وكان يبدو القلق واضحاً على لاعبي الفريقين. كان بينتانكور «27 عاماً» حاول لعب ضربة رأسية للكرة العرضية التي لعبت من الجهة اليمنى في الدقيقة السادسة.

وقامت الجماهير بالتصفيق أثناء حمله إلى خارج الملعب، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي أثناء سقوط اللاعب في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي، وأنهى توتنهام المباراة فائزاً بهدف سجله لوكاس بيرجفال في الدقيقة 86.

وبعد المباراة، سئل بوستيكوجلو عن حالة بينتانكور الصحية، فقال: «بصراحة لا أملك كل المعلومات، لكن من موقفي هذا، هو كان واعياً، كان واعياً أثناء خروجه إلى غرف تغيير الملابس».

وأشار بوستيكوجلو إلى أن بينتانكور سيذهب إلى المستشفى «لإجراء فحص شامل».