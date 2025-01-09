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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يدشن موسمه الجديد من «دوان أندر»

«الإمارات للدراجات» يدشن موسمه الجديد من «دوان أندر»
9 يناير 2025 13:15


أبوظبي (وام)
أعلن فريق الإمارات «اكس ار جي» للدراجات الهوائية، انطلاق موسمه الجديد بالمشاركة في طواف «داون أندر» والذي يقام في أستراليا خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير الجاري، ثم المشاركة في طواف الإمارات الذي ينطلق فبراير المقبل.
ويدخل الفريق الموسم الجديد بطموح أكبر لتحقيق المزيد من النجاحات بعد الموسم الماضي الذي حقق خلاله أرقاماً قياسية شهدت فوز 20 من دراجيه في سباقات مختلفة للمرة الأولى منذ 24 عاماً في تاريخ اللعبة، إضافة إلى تحقيق الفريق للمركز الأول في تصنيف الفرق لطواف العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حقق هدفه العام الجاري مسجلاً 81 انتصاراً، فيما قاد تادي بوجاتشار جهود الفريق مرة أخرى، ليختتم العام كأفضل دراج في العالم للموسم الرابع على التوالي.
وأكد الفريق مشاركته في العديد من الطوافات الكبرى، وهي جيرو دي إيطاليا في مايو القادم، وطواف فرنسا في يوليو 2025، وسباقي لافويلتا وإل لومبارديا.

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فريق الإمارات للدراجات
فريق الإمارات
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