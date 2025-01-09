«دبي ديزرت كلاسيك» تقدم باقة متكاملة في «النسخة 36»

دبي (الاتحاد)



أعلن المنظمون عن الجاهزية الكاملة لانطلاق «النسخة 36» من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، وذلك مع تبقي أسبوع، على النسخة الأكبر والأفضل في تاريخ الحدث العريق، والتي تقدم باقة متكاملة من قوة المنافسات والفعاليات المرافقة للجماهير.

وتقام البطولة من 16 إلى 19 يناير الجاري في نادي الإمارات للجولف، بجوائز تبلغ 9 ملايين دولار، وتعد بجدول حافل بالأحداث المرافقة، مع الكثير من الإضافات الجديدة التي تنتظر المشجعين هذا العام، بما في ذلك باقات التذاكر المتميزة مثل باقة «ذا سوشيال أون سيكستين»، وتتضمن ضيافة الطعام والمشروبات الفاخرة، كما تقام مسابقات ممتعة في موقع البطولة ذات جوائز رائعة، ومبادرات لتعزيز الاستدامة وتحديات أخرى.

ويحظى الزوار بالترفيه المتواصل والحفلات الموسيقية والأنشطة العائلية الشيقة، ومجموعة شهية من خيارات الطعام المتاحة على مدار الوقت، مما يجعله اليوم المثالي للجميع.

تتميز البطولة هذا العام بجمع أبرز نجوم العالم في الوقت الحالي، بقيادة الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل اللقب والإسباني جون رام، وتنظم البطولة هذا العام مبادرة «خطوة للأمام»، والتي تحتفل بالفوائد الصحية للجولف من خلال تحفيز المتفرجين على النشاط وحصد أكبر عدد ممكن من الخطوات أثناء البطولة، كما يشهد هذا العام أيضاً تحدياً مثيراً لمحبي لعبة روبلوكس، مع إطلاق شراكة مثيرة تتضمن لعبة «جست سوينج» الشهيرة، ويمكن لأكثر من 8000 لاعب روبلوكس في الدولة المشاركة في عالم الجولف والفوز بجوائز حصرية.

وتحتضن قرية البطولة الأحداث خارج ملعب المنافسات، فيما يتم تخصيص يوم الجمعة المقبل، ليكون يوم العائلة، مع إقامة عروض دي جي مباشرة، فنون وحرف يدوية، وصناديق جليتر، ورسم على الوجوه، وعروض السحر الفكاهية وغير ذلك الكثير، مما يعد بيوم مليء بالمتعة للعائلات.