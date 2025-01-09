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الرياضة

كلباء «كامل العدد» أمام النصر

كلباء «كامل العدد» أمام النصر
9 يناير 2025 14:00

 
فيصل (كلباء)

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‏يستعد كلباء للقاء النصر، يوم الجمعة، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين» وهو مكتمل الصفوف، بعودة الحارس سلطان المنذري، بعد غيابه عن مباراة عجمان والتي انتهت بفوز «النمور» 3-2. 
‏ويعيش كلباء فترة جيدة في الدوري، بعد نتائجه الأخيرة، حيث تعادل مع شباب الأهلي والعين ودبا الحصن والجزيرة، وفاز على عجمان، وحصد 7 نقاط، ليصل إلى «النقطة 17» في جدول الترتيب، ليحتل المركز السابع. 
‏وأكد فوك رازوفيتش مدرب كلباء جاهزية لاعبيه للقاء المهم، ويطمح إلى العودة بالنقاط الثلاث، والوصول إلى «النقطة العشرين»، والتقدم أكثر في جدول الترتيب.
‏ وأضاف أنه يعرف قوة المنافس، ووجود مجموعة من النجوم، مثل عادل تاعرابت وعلي مبخوت، لكنه يثق بلاعبيه بدرجة كبيرة، ورغبتهم في تقديم مستوى يوهله إلى الفوز.

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
النصر
رازوفيتش
علي مبخوت
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