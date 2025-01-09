كلباء «كامل العدد» أمام النصر



فيصل (كلباء)



‏يستعد كلباء للقاء النصر، يوم الجمعة، ضمن «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين» وهو مكتمل الصفوف، بعودة الحارس سلطان المنذري، بعد غيابه عن مباراة عجمان والتي انتهت بفوز «النمور» 3-2.

‏ويعيش كلباء فترة جيدة في الدوري، بعد نتائجه الأخيرة، حيث تعادل مع شباب الأهلي والعين ودبا الحصن والجزيرة، وفاز على عجمان، وحصد 7 نقاط، ليصل إلى «النقطة 17» في جدول الترتيب، ليحتل المركز السابع.

‏وأكد فوك رازوفيتش مدرب كلباء جاهزية لاعبيه للقاء المهم، ويطمح إلى العودة بالنقاط الثلاث، والوصول إلى «النقطة العشرين»، والتقدم أكثر في جدول الترتيب.

‏ وأضاف أنه يعرف قوة المنافس، ووجود مجموعة من النجوم، مثل عادل تاعرابت وعلي مبخوت، لكنه يثق بلاعبيه بدرجة كبيرة، ورغبتهم في تقديم مستوى يوهله إلى الفوز.