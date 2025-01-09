«محاربي الإمارات» تُطلق النسختين العربية الأفريقية والدولية 16 يناير

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، إقامة منافسات النسختين العربية الأفريقية 56، والدولية 57 من البطولة، من 16 إلى 17 يناير الجاري، في «سبيس أرينا» بشاطئ الراحة في جزيرة ياس، بمشاركة 48 مقاتلاً.

وتقام منافسات النسخة العربية الأفريقية 16 يناير الجاري، وتشهد إقامة 12 نزالاً، فيما تقام النسخة الدولية 17 يناير عبر 12 نزالاً أيضاً.

وفي أبرز مواجهات النسخة العربية الأفريقية، يلتقي في وزن البانتام المغربي خافيير علاوي مع الأنجولي ديمارتي بينيا، وفي وزن المتوسط، يلتقي اللبناني عمر شعبان مع النيجيري تايو أودونجو.

وعلى صعيد «النسخة 57»، يلتقي في أبرز المواجهات في وزن الريشة البيروفي فيسنتي فارجاس مع الأردني علي القيسي، والألباني فيلسون ندريجوني مع البرازيلي واجنر نورونها في وزن البانتام.

وتعد النسخة الحالية من البطولة هي الأولى خلال عام 2025، إذ شهد العام الماضي تنظيم بالمز الرياضية 10 نسخ ناجحة من البطولة، فيما أقيمت النسخة الأولى من البطولة خارج الإمارات، وذلك في البرازيل.

وشهد جميع نسخ البطولة خلال العام الماضي إقامة 117 نزالاً، بمشاركة 199 مقاتلاً من 34 جنسية، تنافسوا على 7 ألقاب للبطولة، فيما شهدت البطولة أول منافسة على لقب وزن القشة للسيدات.



وكشف فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، عن إطلاق أولى منافسات البطولة عام 2025، بمشاركة نخبة المقاتلين من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن هذا العام يشهد مواصلة النجاحات والإبهار، بإقامة المزيد من البطولات بمشاركة العديد من المقاتلين البارزين، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من النجوم الصاعدين.

وأبدى درويش فخره بتحقيق البطولة هذا الإنجاز المتميز عام 2024، واعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز رؤية الحدث مشروعاً رياضياً إماراتياً يسعى للمساهمة في تطوير الرياضة في الدولة.

وأضاف: «نعتبر هذا الحصاد نجاحاً كبيراً؛ لأن الحدث ينطلق من العاصمة أبوظبي، وتنفيذاً لخطط اللجنة العليا برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وجهود فريق العمل».

وأشار إلى اللجنة المنظمة ستعقد مؤتمراً صحفياً الأسبوع المقبل للكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالحدث، بحضور المشاركين في النسختين العربية الأفريقية، والدولية.