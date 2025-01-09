300 لاعبة ومشجعة في تدريب مدارس السيتي بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم التدريبي المفتوح لكرة القدم والمخصص للفتيات، والذي نظمته مدارس السيتي لكرة القدم، مشاركة أكثر من 300 لاعبة ومشجعة، حيت أتيحت لهن الفرصة للعب في مباريات تنافسية، والمشاركة في جلسات تدريبية شاملة للاعبات بمختلف قدراتهن، بالإضافة إلى مشاهدة تدريبات مانشستر سيتي للسيدات.

وشاركت اللاعبات خلال الحدث الذي أقيم في 321 Sports في جزيرة الحديريات بأبوظبي، باللعب في بيئة ممتعة وإيجابية تبرز العمل الهائل الذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة لتطوير مستوى كرة القدم للفتيات في الإمارات.

انطلقت الفعالية بتنظيم دوري تنافسي عالي المستوى بين اللاعبات، وشاركت فيه مجموعة من المدارس والأكاديميات والأندية من أبوظبي ودبي.

كما استضاف الحدث اللاعبات بمختلف قدراتهن ضمن حصص كرة القدم الممتعة تحت إشراف مدربي مدارس السيتي، وتواصل مدارس السيتي تأكيدها على فوائد كرة القدم ودورها الإيجابي على الصحة العامة وسلامة الشباب، إلى جانب تطوير المهارات الاجتماعية والشخصية التي تسهم في رفع مستوى اللاعبات، كما أن الحصص التدريبية الشاملة مهمة أيضاً لضمان مشاركة جميع اللاعبات في لعبتهن المفضلة.

وبعد المشاركة على أرض الملعب، أتيحت لهن فرصة نادرة لمشاهدة تدريبات السيتي، وكانت مشاركة نجمات عالميات مثل كلوي كيلي، وخيرا كيتنج، وجيل روورد، وجيس بارك، في التدريبات، ملهمة للمشجعات اللواتي استمتعن بالمستوى العالي لكرة القدم، حيث تمكنّ بعد ذلك من التحدث مع بطلاتهن والتقاط الصور والحصول على التوقيعات منهن.

كما حضر منتخب الإمارات للسيدات، ليؤكد للفتيات الطموحات على ضرورة مواصلة مسيرتهن الكروية إلى أقصى حد ممكن، وأن الفرصة متاحة لهن للعب على المستوى الدولي.

تتمتع مدارس سيتي لكرة القدم بنظام تدريبي مذهل، يضمن للفتيات تدريبات من أعلى المستويات من خلال فرق النخبة وبرنامج اللاعب الموهوب، حيث مثلت 5 فتيات من مدارس السيتي فرق الإمارات مؤخراً على مستوى الفئة العمرية.

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في مدارس السيتي لكرة القدم الشرق الأوسط: «تُظهر هذه النوعية من الفعاليات مدى التطور الذي يشهده مستوى كرة القدم للسيدات والفتيات خلال السنوات الأخيرة، وشهدنا إقبالاً هائلاً مع ضمان خيارات تناسب الجميع - تماماً كما ينبغي لكرة القدم أن تكون».

وأضاف: «تم تنظيم الحدث بكل ما تضمنه من مباريات تنافسية وحصص تدريبية شاملة ضمن بيئة ممتعة ومشجعة، زرعت الابتسامات على وجوه المشاركات. واكتمل الحدث بهذه الفرصة لمشاهدة لاعبات مانشستر سيتي أثناء اللعب، لقد منح الحدث الإلهام للجميع، وقدم لهن حافزاً أكبر للعودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن».

وأكد جاريث تايلور، مدرب مانشستر سيتي للسيدات، على إعجابه بهذا الحدث، وقال: «كنت محظوظاً بما يكفي لقضاء بعض الوقت في الإمارات خلال السنوات الماضية، والعمل مع الفريق الرائع في مدارس السيتي، ومن المدهش أن نشهد مدى التطور الذي حققته كرة القدم النسائية هنا، ولا شك في أن هذه الأمسيات، حيث يمكن للاعبات واللاعبين الشبان أن يتابعوا أبطالهم أو ملهميهم عن قرب، هي أمسيات خاصة لأبعد الحدود، إنها تمثل فرصة رائعة لإلهام الجيل القادم».