موراي: دربت ديوكوفيتش من «الحفرة 17»!



ملبورن (د ب أ)



أكد لاعب التنس البريطاني أندي موراي، أنه كان ضد فكرة الدخول مباشرة لمجال التدريب، قبل أن يغريه الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالعودة إلى الجولة مدرباً له. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن شراكة اللاعب الأسكتلندي مع منافسه السابق ديوكوفيتش، هي حديث بطولة أستراليا المفتوحة، وكان هناك مجدداً الكثير من المناقشات بين الثنائي في حصة التدريب التي جرت اليوم الخميس.

وتحدث موراي عن دوره الجديد، والذي فاجأ العالم الرياضي، عندما أعلنه ديوكوفيتش في نوفمبر الماضي، مع مجموعة صغيرة من الصحفيين.

ولم يتوقع موراي «37 عاماً» حدوث ذلك أيضاً، وقال: «كنت ألعب الجولف وقتها. كنا نتبادل الرسائل، نوفاك راسلني، وكان يريد التحدث فقط».

وأضاف: «كنت في الحفرة السابعة عشرة، والرجل الذي كنت أواجهه، قال لي هل تعرف ماهو القادم؟ كنت أشبه، لا ليس حقاً، وقال لي هل لديك أي خطط للتدريب. قلت له بصراحة لا يمكنني التفكير في فكرة أسوأ من هذه حالياً». وأردف: «بعدها بنصف ساعة، كنت في السيارة واتصلت بنوفاك، وأجرينا محادثة وسألني إذا كنت مهتماً بتقديم المساعدة، وبصراحة لم أتوقع ذلك».

وأضاف: «قلت له، انتظر، احتاج للتفكير في الأمر وللتحدث مع عائلتي، لذلك تحدثت معهم، وبعد يومين، اعتقدت أنها فرصة وتجربة فريدة من نوعها».

وقضى موراي الكثير من الوقت في ملاعب الجولف منذ اعتزاله عقب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة، كما أنه تحدث عن رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته الصغيرة.

ولم يتمكن موراي من الانضمام لديوكوفيتش في البطولة الإعدادية في بريسبين التي أقيمت الأسبوع الماضي، لأنه كان في إجازة تزلج عائلية، ولكن موراي أصر على أن العودة لرياضة التنس لم تسبب أي توترات زوجية.

وقال: «زوجتي كانت تدعم الأمر. في الحقيقة كنت سأتواجد في أستراليا على أي حال لأيام قليلة خلال البطولة، بصراحة شعرت بالمفاجأة عندما طلب نوفاك هذا، ولكنها كانت داعمة لهذا الأمر بشكل كبير».

وقضى موراي أسبوعاً ونصف أسبوع مع ديوكوفيتش في إسبانيا خلال فترة إعداد ما قبل الموسم، ولكن في الوقت الحالي، فإن الاتفاق يمتد فقط حتى نهاية بطولة أستراليا المفتوحة التي سيسعى الصربي للفوز بها للمرة الحادية عشرة.

لم يستبعد موراي التوصل إلى اتفاق دائم في المستقبل، حيث قال: «ظننت أنها ستكون فكرة جيدة أن نجرب ذلك معاً، ونقضي بعض الوقت في فترة ما قبل الموسم في أستراليا، ونرى كيف تسير الأمور لكلينا، لأنه أمر مختلف قليلاً، إنها ليست الإعدادات المعتادة».

وأضاف: «لذلك كان من المنطقي أن نجرب هذه الفكرة لمعرفة ما إذا كانت ستعمل أم لا، ثم قررنا أننا سنتخذ قراراً أكثر حسماً بعد البطولة».

ويخوض ديوكوفيتش مباراته في الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة أمام الأميركي الشاب نشيش باسافاريدي.