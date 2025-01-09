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الرياضة

البايرن يجدد عقود «العواجيز»!

البايرن يجدد عقود «العواجيز»!
9 يناير 2025 14:04

ميونيخ (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، قد يحصل على عقد جديد لمدة موسم واحد، إذا قرر الاستمرار في مسيرته.
وانضم مولر «35 عاماً» لبايرن وعمره 10 أعوام، وفاز بألقاب لا تحصى مع الفريق، كان أبرزها الفوز بالثلاثية (الدوري الألماني والكأس ودوري الأبطال) مرتين في عامي 2013 و2020.
وذكرت شبكة «سكاي» التليفزيونية، أن البايرن لم يتقدم بعرض رسمي لمولر حتى الآن، وأنه يجب على اللاعب أن يحسم مستقبله.
وكان مولر قال مطلع هذا الأسبوع، إنه لم يحدد أي شيء بعد، ويعتقد أنه يتعين على مولر، الفائز بكأس العالم 2014، التنازل عن جزء كبير من راتبه في العقد الجديد. ويتوقع أيضاً أن يقوم الحارس الأساسي مانويل نوير «38 عاماً» والحارس البديل سفين أولريش «36 عاماً» بتجديد عقديهما لمدة عام، حتى 2026.
ولكن أولوية البايرن هي الإبقاء على نجمي الفريق جوشوا كيميتش وجمال موسيالا، حيث ينتهي عقديهما في الصيف وفي عام 2026 على الترتيب.
وينتهي عقدي ليروي ساني وألفونسو ديفيز بنهاية هذا الموسم.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
توماس مولر
مانويل نوير
جمال موسيالا
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