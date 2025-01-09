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الرياضة

«أوزو» يدافع عن لقب سباق لورد نورث في «ميدان»

«أوزو» يدافع عن لقب سباق لورد نورث في «ميدان»
9 يناير 2025 16:00

 
محمد حسن (دبي)

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يستضيف مضمار ميدان مساء الجمعة، حفل سباقه السادس لهذا الموسم، والذي يتألف من 8 أشواط قوية، متضمناً سباقي لورد نورث هانديكاب، والوصل ستيكس، ويشارك في الحفل 104 خيول، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز مليوناً و870 ألف درهم.
ويستقطب سباق لورد نورث هانديكاب في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر 16 خيلاً، ويسعى «أوزو» بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة أدري دي فريز للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، لكنه يواجه «قوة ثلاثية» من فريق «جودلفين» ممثلة في «أرابيان لايت» بقيادة وليام بيوك، و«فيرست كونكويست» بقيادة ميكايل برزلونا، وكلاهما بإشراف شارلي أبلبي، فيما يسرج سعيد بن سرور «غالي» بقيادة دانيال تودهوب، ويدخل على خط المنافسة كل من «سي هيكتور» و«سايلنت فيلم».
ويشهد سباق الوصل ستيكس في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر «شروط»، بروز خيول «جودلفين» بقيادة المهرين الواعدين «مدنايت ثاندر»، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة دانيل تودهوب، و«سيمبول أوف أونور» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، على أمل إبقاء اللقب في خزائن «جودلفين»، حيث يحمل نجم الفريق «ستار أوف ميستري» لقب النسخة الماضية.
ويفتتح الحفل بسباق «مدينة دبي الملاحية» للخيول عمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وخُصص الشوط الثاني «مجمع الصناعات الوطنية» لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، بمشاركة 16 خيلاً.
ويستقطب الشوط الثالث «منطقة دبي للسيارات» لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، 11 خيلاً، بينما يشارك في الشوط السادس «جافزا» لمسافة 2000 متر 8 خيول، ويضم الشوط السابع «مجمع جافزا اللوجستي» لمسافة 1000 متر 12 خيلاً.
ويختتم الحفل بالشوط الثامن على لقب «جافزا وان»، وهو شوط للتحمل خصص للخيول عمر 4 سنوات، وما فوق لمسافة 2410 متر «تكافؤ»، بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً.
 

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ميدان
الخيول
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