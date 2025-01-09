بداية العد التنازلي لـ «طريق الأبطال إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تقام 25 يناير الجاري في «كوكاكولا أرينا» بدبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، لتعزيز رياضة الفنون القتالية ضمن قائمة الرياضات والأحداث الدولية التي تزخر بها دبي.

وتشهد البطولة مشاركة 24 مقاتلاً من 12 دولة، تتقدمها الإمارات، وكل من روسيا، إنجلترا، إيرلندا، البرازيل، السعودية، مصر، الأردن، سوريا، الجزائر، أوزبكستان، وباكستان.

وبحسب بطاقة النزالات الكاملة التي أعلنتها رابطة المقاتلين المحترفين، أسرع منظمات الرياضة نمواً وأكثرها ابتكاراً، فإن البطولة المقبلة في دبي، ستشهد نزالاً رئيسياً من الطراز الرفيع، يجمع بين البطل العالمي، الروسي عثمان نورمحمدوف الذي حقق الفوز في جميع نزالاته الـ 18 دون أي خسارة سابقة، مع المقاتل الإيرلندي الصاعد بول هيوز، صاحب السجل المبهر بـ 13 انتصاراً مقابل خسارة واحدة.

ويلتقي الإماراتي هادي عمر الحسيني مع المصري عصام غانم، وتجمع بقية النزالات بين الإيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميتشاريبوف، والإيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والروسي يعقوب سليمانوف مع الأردني جراح السيلاوي، والإيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، والسعودي مصطفى ندى مع الباكستاني البريطاني حيدر «دارث» خان، إلى جانب نزالين سيتم تأكيد تفاصيلهما قريباً.

وتشهد البطولة إقبالاً على شراء التذاكر، مع توقع حضور الجماهير بأعداد كبيرة، سواءً من المقيمين في الإمارات أو الزوار من السياح من خارج الدولة القادمين خصيصاً لعيش أجواء المنافسات الرياضية في دبي.