120 لاعباً يتنافسون في «الاتحاد عجمان للجولف»

معتصم عبدالله (عجمان)



أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان، استضافة بطولة «الاتحاد عجمان للجولف»، التي تقام 24 و25 يناير الجاري، في نادي الزوراء للجولف، برعاية شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بمشاركة 120 لاعباً بارزاً من مختلف أنحاء الإمارات، وذلك ضمن مساعي الدائرة دعم القطاع السياحي في عجمان، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة سياحية رياضية رائدة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي الزوراء للجولف بعجمان، بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، والمهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وجورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزوراء للتطوير العقاري.

ورحب الهاشمي خلال المؤتمر، باستضافة دائرة التنمية السياحية بعجمان، لبطولة الاتحاد عجمان للجولف، وقال: «النسخة الجديدة للبطولة تأتي في إطار جهودنا الرامية لتحفيز الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية، بما يعزز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع كافة».

وأضاف: «نؤكد في الدائرة حرصنا على تنظيم واستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية في المنطقة، والتي من شأنها تحفيز السياحة المحلية والعالمية، وإبراز دور الدائرة محركاً رئيسياً للتنمية السياحية الرياضية في عجمان، بما يعزز حضورها ومكانتها مقصداً متميزاً للسياحة على أنواعها».



من جانبه، شدد المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، الحرص على دعم الفعاليات والمبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة، وذلك تماشياً مع التزامات «الاتحاد للماء والكهرباء»، تشجيع الممارسات المجتمعية، وتأدية الدور المنوط بنا في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وخطوة لتوطيد أطر التعاون بين المؤسسات كافة، وتوحيد الأهداف والجهود، بما يصب في مصلحة المجتمع والدولة.

ويشكل تنظيم الحدث المرتقب في عجمان خطوة مهمة في مسيرة الدائرة نحو دعم السياحة في الإمارة، ودفع نمو القطاع السياحي، من خلال جذب الزوار المحليين والدوليين إليها، وتحفيزهم على استكشاف المعالم الثقافية والأثرية التي تتغنى بها، والتي تعزز حضورها في مصاف الوجهات السياحية المحلية والعالمية.

وتلتزم دائرة التنمية السياحية في عجمان بإطلاق مبادرات متنوعة تدعم الشباب والمواهب المحلية في تنمية مهاراتهم، والانخراط في الفعاليات الرياضية في جميع أنحاء الدولة، ما يسهم بدوره في تعزيز مكانة إمارة عجمان مركزاً سياحياً رياضياً فريداً.