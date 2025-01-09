دبا يطارد صدارة «دوري الأولى» من ملعب حتا

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يتطلع دبا إلى اقتناص صدارة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على حتا مساء الجمعة، على استاد حمدان بن راشد، في انطلاق مباريات «الجولة 12»، والتي تشهد لقاء جلف أف سي والحمرية على ملعب الأخير في الشارقة، على أن تستكمل الجولة السبت، بمباريات العربي وجلف يونايتد، يونايتد والظفرة، مجد والجزيرة الحمراء، ومصفوت والفجيرة.

ويحتل دبا وصافة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، خلف العربي «المتصدر» وله 23 نقطة، فيما صعد حتا مؤخراً إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وتجمع المنافسة على المركزين الثالث والرابع الظفرة والفجيرة برصيد 20 و17 نقطة على التوالي.

ولن تكون مهمة «النواخذة» في اقتناص صدارة الترتيب «مؤقتاً» سهلة أمام مضيفه «الإعصار»، عطفاً على تحسن نتائج الأخير في الجولات الثلاث الأخيرة، وحصده ثلاثة انتصارات مهمة أمام مجد 2-0، والظفرة 1-0، والذيد 3-0، فيما كسب دبا مباراته في الجولة الأخيرة أمام مجد بثلاثية نظيفة.

مباراتا الجمعة

حتا – دبا 16:55

جلف أف سي – الحمرية 17:00

مباريات السبت

مجد – الجزيرة الحمراء 16:55

العربي – جلف يونايتد 16:55

مصفوت – الفجيرة 16:55

يونايتد – الظفرة 17:00