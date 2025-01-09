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الرياضة

موسيالا يعاني «العدوى»

موسيالا يعاني «العدوى»
9 يناير 2025 16:56

 
ميونيخ (أ ف ب)

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تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح الدولي جمال موسيالا في مواجهة فريقه بايرن ميونيخ ومضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت، وفقاً لما أعلنه النادي البافاري في بيان.
وقال بطل ألمانيا 33 مرة إن لاعبه الشاب (21 عاماً) يعاني «عدوى الإنفلونزا، ويتعيّن عليه أن يأخذ قسطاً من الراحة، وبالتالي فهو غير قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية، قبل المباراة المقبلة في الدوري أمام مونشنجلادباخ»، علماً بأنه غاب عن المباراة الودية التي فاز بها فريقه على سالزبورج النمساوي 6 - 0 في بداية الأسبوع.
وتعود عجلة الدوري الألماني إلى الدوران من جديد في نهاية هذا الأسبوع، بعد ثلاثة أسابيع من التوقف الشتوي، بإقامة المرحلة السادسة عشرة.
ويتصدر البايرن الترتيب برصيد 36 نقطة، متقدماً بفارق أربع نقاط على حامل اللقب باير ليفركوزن الذي يحلّ ضيفاً على بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة افتتاحاً مساء الجمعة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
مونشنجلادباخ
جمال موسيالا
باير ليفركوزن
دورتموند
بروسيا دورتموند
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