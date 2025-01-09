«فزاع للصيد بالصقور» تتوّج أبطال «العامة»

دبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات العامة مفتوح، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتتواصل إلى 11 يناير الجاري، بجوائز تزيد على 17 مليون درهم.

وشهدت أشواط جير تبع للعامة مفتوح، تفوق علي سالم المزروع في شوط الرمز فرخ، بالطير «تي 34» بزمن 16:082 ثانية، وتبعه أحمد بن سرود المنصوري بالطير «الأورنجي» بـ 16:131 ثانية، وعبد الله خلفان القبيسي بالطير «نسناس» بـ 16:211 ثانية.

وتمكن فريق الميدان من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع جرناس، بحصوله على الرمز بالطير «اش اس 2» بزمن 15:798 ثانية، فيما حلّ فريق دبي في المركز الثاني بالطير «البراري» بزمن 15:928 ثانية، ليعود فريق الميدان لينتزع المركز الثالث بالطير «مرشح» بزمن 15:943 ثانية.

واستطاع فريق دبي الذي سبق وأن حقق رمز جير شاهين جرناس في انطلاقة أشواط البطولة، أن يكسب رمز البيور جير فرخ بالطير «آر 25» بزمن 16:323 ثانية، يليه فريق «آر بي جي» بالطير «شامه» بزمن 16:417 ثانية، ليعود فريق دبي ويحصل على المركز الثالث بالطير «الأسد» بزمن 16:536 ثانية.



وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة بيور جير جرناس، حصول فريق ندّ الشبا على الرمز بالطير «وينك» بزمن 16:042 ثانية، فيما حلّ حمد عبد الله العرجاني من قطر في المركز الثاني بالطير «شهاب» بزمن 16:106 ثانية، أما المركز الثالث، فذهب لفريق دبي من خلال الطير «الموس» بزمن 16:295 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة قرموشة جرناس، تمكن فريق دبي من الحصول على الرمز من خلال الطير «الكرامة» بزمن 16:225 ثانية، فيما جاء راشد سعيد بن سرود المنصوري في المركز الثاني بالطير «طرفة» بزمن 16:240 ثانية، تلاه فريق قطر بالطير «كتار».

أما في فئة قرموشة فرخ، ذهب شوط الرمز إلى علي سالم المزروع بالطير «أبابيل» بزمن 16:873 ثانية، فيما ذهب المركزين الثاني، والثالث لفريق دبي من خلال الطيرين «دبليو 13» و«آر 68» بزمن 17:004 و17:146 ثانية على التوالي.

وفي ختام المنافسات، توّج دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في منافسات العامة مفتوح، والتقاط الصور التذكارية، بحضور راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.