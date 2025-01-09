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الرياضة

فاريلا تُتوج بلقب «اليمامة» للأفراس في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

فاريلا تُتوج بلقب «اليمامة» للأفراس في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
9 يناير 2025 18:17


محمد حسن (دبي)

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أهدت الفارسة الأوروجوانية لوبا فاريلا إسطبلات «أم 7» لقب سباق اليمامة للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم، الذي أُقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالثة فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة بنسخته الـ 17، والذي انطلق الثلاثاء ويختتم السبت بسباق الكأس الرئيس.
ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 106 فرسان وفارسات.
وتمكنت بطلة السباق على صهوة الفرس «جنرالا» من قطع المسافة الكلية بزمن 4:17:10 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.00 كلم/ساعة، وحل في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «رانسوم» لإسطبلات «أف 3» بزمن 4:17:17 ساعة، متفوقاً بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثالث عبد الله محمد حسن الحمادي على صهوة «سترلينج سفاري» لإسطبلات الريف-العجبان.
وفوز لوبا هو الثاني لإسطبلات «أم 7» في مهرجان سمو ولي عهد دبي، حيث تُوجت الأرجنتينية ملينا منديز بلقب سباق السيدات في الافتتاح يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء السباق قوياً ومثيراً، وشهدت الانطلاقة معدلات سرعة عالية، رغم الحذر الشديد من الفرسان، بهدف الحفاظ على لياقة خيولهم وعدم استنزافها من البداية، ونجحت البطلة في اتباع تكتيك مناسب للمراحل المختلفة على حسب قراءة المدرب، لتتمكن في المرحلة الأخيرة من زيادة وتيرة السرعة، والصعود إلى المقدمة رغم المنافسة القوية في الأمتار الأخيرة.
ورصدت جوائز قيمة، حيث نالت صاحبة المركز الأول 200 ألف درهم، والثاني 180 ألفاً، والثالث 160 ألفاً، والرابع 50 ألفاً، والخامس 35 ألفاً، فيما ينال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم، ومن الحادي عشر إلى الرابع والعشرين 15 ألف درهم.
عقب ختام السباق، قام أحمد راشد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، حيث نالت البطلة الكأس الذهبي، والوصيف الكأس الفضية، وصاحب المركز الثالث الكأس البرونزية.

الإمارات
دبي
القدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
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