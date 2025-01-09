«صائدة الذهب» تعتزل السباحة

بودابست (د ب أ)



أعلنت المجرية كاتينكا هوسزو الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في منافسات السباحة، والتي تعتبر واحدة من أفضل السباحات على مر التاريخ، اعتزالها. وشاركت هوسزو «35 عاماً» التي كانت تشتهر باسم «المرأة الحديدية»، نظراً لسجلها المتنوع في المنافسات، في خمس دورات أولمبية، وكانت تبلغ من العمر 15 عاماً فقط، عندما شاركت للمرة الأولى في أوليمبياد أثينا عام 2004.

وفازت هوسزو بميدالياتها الذهبية الثلاث في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في سباق 100 متر ظهر، وسباق 200 و400 متر متنوع فردي، ثم فازت بميدالية فضية في سباق 200 متر ظهر.

كما فازت بتسع ميداليات في منافسات الفردي ببطولات العالم في السباحة الطويلة منذ عام 2009، وما زالت تحمل الرقم القياسي العالمي في السباحة الطويلة 200 متر فردي متنوع، كما فازت بـ 17 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة القصيرة. وكتبت هوسزو عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور «لمدة ثلاثين عاماً، كان الماء موطني، ملاذاً وجدت فيه العزاء والقوة».

وأضافت: «منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدمي المسبح عندما كنت طفلة، عرفت أنني اكتشفت شيئاً سحرياً، كان العناق البارد للمياه أشبه بالعودة إلى المنزل، وهو المكان الذي توقفت فيه الجاذبية عن الوجود، وكل ضربة جعلتني أقرب إلى أحلامي».

واختتمت بالقول «حينما أعود بذاكرتي إلى مسيرتي المهنية، ينتابني شعور بالإنجاز الهائل، الميداليات والأرقام القياسية ثمينة، لكن ما يبقى هو حبي الأبدي للسباحة».