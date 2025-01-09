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الرياضة

مودريتش يغيب عن ريال مدريد

مودريتش يغيب عن ريال مدريد
9 يناير 2025 18:30

 
جدة (أ ف ب)

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يغيب صانع الألعاب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، عن مباراة فريقه ريال مدريد، حامل اللقب، ضد ريال مايوركا، مساء الخميس في جدة، ضمن الدور نصف النهائي للكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم؛ بسبب المرض.
وقال بطل إسبانيا في بيان «لاعبنا لوكا مودريتش خارج المباراة ضد مايوركا اليوم بسبب مرض فيروسي».
وأصبح مودريتش «39 عاماً»، أكبر هداف في تاريخ ريال مدريد، عندما سجل هدف التعادل الأسبوع الماضي في مرمى فالنسيا (2-1) في مباراة مؤجلة من الدوري.
وكان برشلونة حجز بطاقته إلى المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل في جدة بفوزه على أتلتيك بلباو بطل الكأس 2-0 في نصف النهائي الأول الأربعاء.

السعودية
جدة
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
ريال مايوركا
مودريتش
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