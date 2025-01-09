آلية جديدة لتسجيل المدربين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الجوجيتسو آلية جديدة لتسجيل مدربي الأندية والأكاديميات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي ستقام ضمن أجندة الموسم الرياضي 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه الآلية التنظيمية لتسهيل وجود المدربين بالقرب من اللاعبين، بهدف تقديم الدعم والإرشادات على غرار البطولات الاحترافية، مما يعزز أداء الرياضيين، ويساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم للاعبين، لا سيما في الفئات السنية الصغيرة، وتحفيزهم للحفاظ على تركيزهم أثناء النزالات، كما تسهم في تعزيز الروح الرياضية بين اللاعبين، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم، ويرفع مستوى التنافسية في البطولة. ويأتي هذا التوجه تأكيداً على التزام الاتحاد بترسيخ معايير احترافية عالمية في بطولاته، والمساهمة في تطوير رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً.

ووفقًا للآلية الجديدة التي تسهم في ضمان أرفع المعايير التنظيمية للمنافسات، يتعيّن على المدربين المرافقين لفرقهم ولاعبيهم التسجيل عبر الصفحة الرسمية للبطولة من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 13 فبراير المقبل.

وتتضمن آلية الاعتماد امتلاك المدربين عضوية سارية المفعول لدى الاتحاد، وأن يكونوا حائزين الحزام البنفسجي أو البني أو الأسود، ويتوجب على المدربين خلال مرحلة الميزان تقديم بطاقة التسجيل، وهوية شخصية سارية، وشهادة الحزام لتسلم بطاقات الدخول التي تتيح لهم الوصول إلى منطقة المنافسات؛ لتوجيه ودعم الرياضيين أثناء النزالات.

وفي هذا السياق، قال ياسر القبيسي، المشرف الفني في اتحاد الجوجيتسو: «تمثل آلية التسجيل الجديدة خطوة تنظيمية غير مسبوقة، تهدف إلى تطبيق أعلى معايير التنظيم والاحترافية في البطولة عبر وضع إرشادات واضحة لمشاركة المدربين، بما يضمن تواجد كوادر فنية مؤهلة لدعم الرياضيين، والمساهمة في ترسيخ بيئة تمكّن الرياضيين من تحقيق التميز».