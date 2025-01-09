طواف الشارقة يبدأ رحلة العاشرة من جزيرة النور



الشارقة (الاتحاد)



تتواصل التحضيرات للنسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية والذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري.

وقامت اللجنة المنظمة برئاسة عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس المجلس بزيارات إلى انطلاق وختام مراحل الطواف، وتفقدت فيها كل التحضيرات، ورافقه خلالها الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف وأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية للتنظيم، حيث تم الوقوف على ما تم من تجهيزات لوجستية وخدمات للمشاركين والمنظمين والجمهور.

وفي ختام هذه السلسلة من الزيارات، صرح عبدالملك جاني بأن اللجنة المنظمة واللجان العاملة أكدت جاهزيتها وبنسخة مميزة للطواف الذي سيتم عقده الأول هذا العام، وقال إن كل التفاصيل تحظى باهتمام مجلس الشارقة الرياضي واللجنة المنظمة، وأن النسخة الحالية ستكون ذات طابع احتفالي بمناسبة «العشرية الأولى»، وأشاد بالجهود المبذولة من مختلف اللجان، وقال إن كل التفاصيل الخاصة بالطواف سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي موسع، مزمع عقده يوم الإثنين المقبل بجزيرة النور ابتداء من الساعة الرابعة عصراً.