جريزمان وأتلتيكو.. انفصال بالتراضي !

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم إن عقد الفرنسي أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد ينتهي في صيف 2026، إلا إنه قد لا يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده، إذ أن «الأتليتي» لايمانع الاستغناء عن خدماته في الصيف القادم، ليسمح له بتحقيق حلم اللعب في الدوري الأميركي، والذي لا يخفيه اللاعب منذ فترة طويلة، خاصة بعد أن انتقل صديقاه في المنتخب الحارس هوجو لوريس والهداف أوليفييه جيرو للعب في لوس أنجلوس إف سي، وما يمثله ذلك من إغراء لجريزمان.

وفي المقابل، يرغب «الروخي بلانكوس» في أن يستفيد من رحيل جريزمان قبل انتهاء عقده بعام كامل، بتوفير راتبه الكبير، وأيضاً الحصول على مقابل معقول لرحيله.

وأكدت صحيفة ماركا رغبة جريزمان في مغادرة «واندا ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو، الصيف القادم، وقالت: «منذ إعلان ديدييه ديشامب قرار تخليه عن القيادة الفنية للمنتخب بعد كأس العالم 2026، أصبح السؤال المطروح: هل يؤثر هذا القرار على بعض «كوادر» المنتخب القديمة مثل جريزمان الذي اعتزل دولياً في سبتمبر2024؟ وقالت الصحيفة إن خبراء كثيرين يرون أنه من الممكن أن يعدل جريزمان عن اعتزاله دولياً والعودة إلى قميص المنتخب مرة أخرى، وخاصة في حالة تولي زين الدين زيدان المهمة بعد رحيل ديشامب، إذ أن نجم أتلتيكو لا يخفي إعجابه الشديد بزيدان، وقد يحاول هذا الأخير، إقناعه بالعودة، بعد أن كان أحد أهم «الكوادر» الأساسية مع «الديوك».

غير أن الصحيفة قالت إن رغبة جريزمان وشغفه باللعب في الدوري الأميركي قد تقلل من إمكانية عودته للمنتخب، على اعتبار أنه سيبتعد عن اللعب في أوروبا والمنافسة على أعلى مستوى احترافي، ما يزيد من صعوبة عودته، ولهذا فإن مستقبله سيتحدد على ما يبدو فيما وراء المحيط الأطلنطي حيث يمكن أن يكتب «فصلاً أخيراً» في بطولة دوري لطالما كان يحلم باكتشافها.