الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جريزمان وأتلتيكو.. انفصال بالتراضي !

جريزمان وأتلتيكو.. انفصال بالتراضي !
9 يناير 2025 19:23

 

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يُعادل «السلسلة الأطول»!
جريزمان يقرر مصيره في عيد ميلاده!

رغم إن عقد الفرنسي أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد ينتهي في صيف 2026، إلا إنه قد لا يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده، إذ أن «الأتليتي» لايمانع الاستغناء عن خدماته في الصيف القادم، ليسمح له بتحقيق حلم اللعب في الدوري الأميركي، والذي لا يخفيه اللاعب منذ فترة طويلة، خاصة بعد أن انتقل صديقاه في المنتخب الحارس هوجو لوريس والهداف أوليفييه جيرو للعب في لوس أنجلوس إف سي، وما يمثله ذلك من إغراء لجريزمان. 
وفي المقابل، يرغب «الروخي بلانكوس» في أن يستفيد من رحيل جريزمان قبل انتهاء عقده بعام كامل، بتوفير راتبه الكبير، وأيضاً الحصول على مقابل معقول لرحيله.
وأكدت صحيفة ماركا رغبة جريزمان في مغادرة «واندا ميتروبوليتانو» معقل أتلتيكو، الصيف القادم، وقالت: «منذ إعلان ديدييه ديشامب قرار تخليه عن القيادة الفنية للمنتخب بعد كأس العالم 2026، أصبح السؤال المطروح: هل يؤثر هذا القرار على بعض «كوادر» المنتخب القديمة مثل جريزمان الذي اعتزل دولياً في سبتمبر2024؟ وقالت الصحيفة إن خبراء كثيرين يرون أنه من الممكن أن يعدل جريزمان عن اعتزاله دولياً والعودة إلى قميص المنتخب مرة أخرى، وخاصة في حالة تولي زين الدين زيدان المهمة بعد رحيل ديشامب، إذ أن نجم أتلتيكو لا يخفي إعجابه الشديد بزيدان، وقد يحاول هذا الأخير، إقناعه بالعودة، بعد أن كان أحد أهم «الكوادر» الأساسية مع «الديوك».
غير أن الصحيفة قالت إن رغبة جريزمان وشغفه باللعب في الدوري الأميركي قد تقلل من إمكانية عودته للمنتخب، على اعتبار أنه سيبتعد عن اللعب في أوروبا والمنافسة على أعلى مستوى احترافي، ما يزيد من صعوبة عودته، ولهذا فإن مستقبله سيتحدد على ما يبدو فيما وراء المحيط الأطلنطي حيث يمكن أن يكتب «فصلاً أخيراً» في بطولة دوري لطالما كان يحلم باكتشافها. 

أتليتكو مدريد
جريزمان
نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم
أنطوان جريزمان
آخر الأخبار
الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
الرياضة
الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
اليوم 20:13
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
3.88 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية
اليوم 20:07
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
اقتصاد
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
اليوم 20:00
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
علوم الدار
قمة المليار متابع تعلن أسماء المرشحين الخمسة للمنافسة على جائزتها
اليوم 20:00
«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
اقتصاد
«إن إم دي سي إينيرجي» تفوز بعقد في تايوان بقيمة 1.136 مليار دولار
اليوم 19:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©