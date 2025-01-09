فان دايك: هدف توتنهام المثير للجدل ليس حافزاً لليفربول!



لندن (د ب أ)



أكد فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لن يستخدم هدف الفوز المثير للجدل الذي سجله لوكاس بيرجفال في اللحظات الأخيرة لتوتنهام، حافزاً قبل مباراة الإياب للدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفربول تذوق طعم الخسارة تحت قيادة المدرب أرني سلوت، للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، بعدما سجل بيرجفال هدف الفوز في الدقيقة 86، بعد لحظات من تفاديه الحصول على بطاقة صفراء ثانية، بسبب تدخله العنيف مع كوستاس تسيميكاس.

وأبدى فان دايك، قائد ليفربول، انزعاجه للحكم ستيوارت أتويل، بعد عرقلة بيرجفال ومع نهاية المباراة، ولكنه قلل من التكهنات التي تشير إلى أن ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، سيستخدم هذا لإشعال الحماس قبل مواجهة توتنهام على ملعب آنفيلد يوم 6 فبراير المقبل في مباراة الإياب.

وقال فان دايك: «الإحباط تواجد في الملعب فقط، بعد المباراة لا يمكنك فعل أي شيء بشأن هذا، ولسوء الحظ بالنسبة لنا، انتهى الأمر بتسجيله هدف الفوز».

وأضاف: «الأمور لا تسير بهذه الطريقة، لا نحتاج لحافز، نعرف أننا سندخل المباراة التي تقام في (أنفيلد) ونحن متأخرون بهدف، لذلك علينا أن نقاتل».

وقال: «علينا القتال سويا، مع جماهيرنا واللاعبين، بوضوح، نأمل أن يكون الجميع في كامل جاهزيتهم، ودعونا نرى إذا كنا سنتمكن من ذلك».

وأردف: «ستكون مباراة صعبة لأنهم في رأيي فريق جيد للغاية، ولديهم مدرب جيد للغاية، ولكننا سنحاول الفوز بهذه المباراة».

وأوضح: «نحن نتواجد في الدور قبل النهائي، ونعرف مدى رغبتهم في الفوز بالبطولة ولكنني أدرك أننا سنحب الفوز بالبطولة مرة أخرى وربما أكثر من ذلك». وسجل ليفربول ستة أهداف في مرمى توتنهام الشهر الماضي، ولكنه عانى في صنع فرص حقيقية على ملعب توتنهام قبل أن يهدر البديل داروين نونيز فرصتين محققتين في الشوط الثاني، بعدما تألق حارس توتنهام أنتونين كينسكي في لقائه الأول مع الفريق.