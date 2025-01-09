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الرياضة

الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند

الإصابة تهدد مشاركة تشاكا مع ليفركوزن أمام دورتموند
9 يناير 2025 20:13

 
دورتموند (د ب أ)

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يترقب باير ليفركوزن «حامل اللقب» عودة صانع الألعاب السويسري جرانيت تشاكا لصفوفه، عندما يسعى لمواصلة انتصاراته خلال لقائه المرتقب مع مضيفه بوروسيا دورتموند الجمعة، في استئناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وقال المدير الفني لليفركوزن تشابي ألونسو، إن تشاكا، الذي بدأ جميع مباريات الفريق بالمسابقة هذا الموسم، يعاني من مشكلة في كاحل القدم، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته من عدمها يوم المباراة.
وقال ألونسو قبل لقاء دورتموند، الذي سيقام بملعب (سيجنال ايدونا بارك) «لا يزال لدينا الوقت لاتخاذ القرار ونأمل أن يتمكن من اللعب».
ومن المؤكد أن يغيب المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس عن ليفركوزن في المباراة بسبب مشاكل في عضلات الفخذ.
وفاز ليفركوزن، الذي يحتل المركز الثاني حاليا بترتيب (البوندسليجا)، بمبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات قبل العطلة الشتوية، التي استمرت 3 أسابيع، ويمكنه أن يقلص الفارق الذي يفصله عن بايرن ميونيخ (المتصدر)، إلى نقطة واحدة، حال فوزه على دورتموند، علماً بأن الفريق البافاري سيخوض مواجهة صعبة ضد مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ السبت في ذات المرحلة.
لم يقدم دورتموند الأداء المنتظر منه حتى الآن، حيث يحتل المركز السادس بفارق 11 نقطة عن الصدارة، لكنه يتمتع بسجل قوي على ملعبه، الذي لم يتلق فيه أي خسارة في (البوندسليجا) هذا الموسم حتى الآن.
أكد المدرب الإسباني «أنها مباراة قمة لاستئناف الموسم، إنها مواجهة تمنحنا الكثير من التحفيز».
وشدد ألونسو في نهاية حديثه «يلعب دورتموند على ملعبه بشكل رائع حقاً، نتوقع مباراة قمة ونحتاج لتقديم أداء شبه مثالي».

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بروسيا دورتموند
جرانيت تشاكا
تشابي ألونسو
بايرن ميونيخ
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