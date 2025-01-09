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الرياضة

الحكم «المُهدد بالقتل» يغيب عن مباراة دورتموند!

الحكم «المُهدد بالقتل» يغيب عن مباراة دورتموند!
9 يناير 2025 20:35

 
دوسلدورف (د ب أ)

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لن يتمكن الحكم الألماني ساشا شتيجمان من إدارة أول مباراة لفريق بوروسيا دورتموند، منذ تلقيه تهديدات بالقتل من جانب جماهيره قبل عامين، بسبب معاناته من المرض.
وكان مقرراً أن يقوم شتيجمان بإدارة مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه باير ليفركوزن (حامل اللقب)، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن شتيجمان أصيب بنزلة برد، مضيفاً أن الحكم توبياس شتيلر سيتولى الآن إدارة المباراة، التي تقام بملعب (سيجنال إيدونا بارك). وتلقى شتيجمان تهديدات بالقتل، بعد أن حرم دورتموند من ركلة جزاء في أبريل 2023 خلال تعادل الفريق 1-1 مع بوخوم.
واعتذر في اليوم التالي للمباراة عن الخطأ الذي وقع فيه، وظل تحت حماية الشرطة لمدة أربعة أسابيع نتيجة لهذه التهديدات.
وتسبب تعادل دورتموند مع بوخوم في إضاعة الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب البطولة لموسم 2022-2023، الذي خسره في النهاية لمصلحة غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، حينما فشل في التغلب على ضيفه ماينز بالمرحلة الأخيرة للمسابقة آنذاك.
وطالب نوري شاهين، مدرب فريق بوروسيا دورتموند، الجماهير، بضرورة التعامل بشكل عادل مع شتيجمان خلال المباراة.
وصرح شاهين «لا أحد في هذا العالم يستحق التهديدات بالقتل، أياً كان السبب ومهما حدث، بالطبع كان قرار الحكم كارثيا بالنسبة لنا كفريق بوروسيا دورتموند، لكن لا يمكنك أن تتمنى موت شخص».
وشدد شاهين «أنا متأكد من أنه سيكون حكماً محايداً يحاول بذل قصارى جهده، لا يتعين عليه تعويض أي شيء الآن، عليه فقط أن يحكم المباراة بشكل محايد».

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
باير ليفركوزن
بوخوم
بايرن ميونيخ
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