العين وشباب الأهلي.. «الكلاسيكو المؤجل» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتصدر مباراة «الكلاسيكو»، بين العين وضيفه شباب الأهلي على استاد هزاع بن زايد، واجهة مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، مساء اليوم، والمؤجلة من «الجولة السابعة»، فيما تنطلق اليوم أيضاً «الجولة 12» بمباراتي النصر وكلباء على استاد آل مكتوم، و«قمة القاع» بين البطائح والعروبة على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وتتواصل مواجهات «الجولة 12»، مساء غد، بمباريات بني ياس والوصل، الشارقة وخورفكان، و«ديربي العاصمة» بين الجزيرة والوحدة، على أن يلتقي الأربعاء المقبل عجمان وضيفه العين على استاد راشد بن سعيد، في الوقت الذي تأجلت فيه مباراة شباب الأهلي أمام مضيفه دبا الحصن إلى 4 فبراير المقبل، بداعي مشاركة «الفرسان» في كأس السوبر الإماراتي القطري «درع التحدي»، في مواجهة مضيفه الريان القطري 16 يناير الجاري.

وتتجه الأنظار مساء اليوم، صوب استاد هزاع بن زايد، الذي يحتضن القمة المؤجلة بين «الزعيم» صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، أمام ضيفه شباب الأهلي «الوصيف» وله 26 نقطة، والساعي لانتزاع الصدارة من الشارقة والمتفوق بفارق نقطتين.

ولا يلغي فارق النقاط السبع بين الغريمين لمصلحة شباب الأهلي، الإثارة والندية التي تغلفها مباريات «الكلاسيكو» في «دوري المحترفين»، حيث التقى الفريقان في 30 مواجهة سابقة، حقق خلالها «الزعيم» الفوز في 13 مباراة، فيما حقق «الفرسان» 9 انتصارات آخرها بنتيجة 2-1 في الدور الثاني للموسم الماضي على ملعب العين، في الوقت الذي حسم فيه التعادل 8 مباريات.

وتعد «مواجهة الكلاسيكو»، بمتعة تهديفية منتظرة، عطفاً على سجل الفريقين في الدوري خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر العين بقيادة لابا كودجو «متصدر الهدافين»، قائمة «الأقوى هجوماً» في الدوري برصيد 28 هدفاً، ويلاحقه شباب الأهلي الوصيف بـ 26 هدفاً.

وتؤكد الأرقام التاريخية في مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، على حتمية «المتعة التهديفية»، بعد ما غابت نتيجة التعادل السلبي في 30 مواجهة سابقة في «الكلاسيكو»، حيث شهدت المواجهات السابقة تسجيل 91 هدفاً، بمعدل 3.03 هدف في المباراة، بما فيها ثلاثة أهداف اعتبارية «بقرار إداري».

ويعول العين في قمة الليلة على دعم جماهيره المتوجة مؤخراً بجائزة «دوري الجماهير» في الجولة الماضية للدوري أمام الشارقة 0-0، ويفتقد «الزعيم» جهود «الثنائي» ماتياس سيجوفيا، ومحمد عباس، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بالاسيوس، في المقابل يستعيد شباب الأهلي جهود نجمه فيدريكو كارتابيا الغائب عن مباراة النصر 2-0 بداعي الإيقاف، في الوقت الذي يغيب فيه المدافع الصربي بوجدان بلانتيش لتراكم الإنذارات.

وبعيداً عن أجواء «الكلاسيكو المؤجل»، يستقبل النصر «السادس» برصيد 19 نقطة، مطارده كلباء «السابع» وله 17 نقطة، ويبحث «العميد» عن عودة سريعة إلى «درب الانتصارات»، بعد خسارة «الديربي» في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 0-2، فيما يدخل «النمور» المواجهة مدفوعاً بمعنويات الفوز على عجمان 3-2، والذي كسر من خلاله كلباء حاجز التعادلات المستمرة في 4 مباريات على التوالي.

ويحتضن استاد خالد بن محمد في «الإمارة الباسمة»، مواجهة «صراع القاع»، والتي تجمع البطائح «قبل الأخير» برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه العروبة «المتذيل» وله ثلاث نقاط، حيث يبحث الفريقان عن الانتصار الثاني فقط في الدوري، ويقود «أصحاب الأرض» في مواجهة الليلة محمد الرئيسي «مدرب فريق تحت 23»، والذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفاً للكرواتي جوران توميتش «المقال» بعد خسارة الجولة الماضية أمام الجزيرة 0-3.