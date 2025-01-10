إيفرتون.. فوز وإقالة!

ليفربول (رويترز)



بدأ إيفرتون حقبة جديدة بالفوز 2-صفر على فريق الدرجة الثانية بيتربورو، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مستفيداً من هدفين سجلهما بيتو وإليمان نداي، وذلك بعد ساعات من إقالة المدرب شون دايك.

وافتتح بيتو التسجيل في الدقيقة 42 على ملعب جوديسون بارك، عندما استغل تمريرة من هاريسون أرمسترونج، وراوغ الحارس نيكولاس بيلوكابيك، قبل أن يسدد الكرة في الشباك الخالية.

وعزز نداي تقدم إيفرتون المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني احتسبها الحكم بداعي تعرض جاراد برانثوايت لعرقلة من جانب جادل كاتونجو.

وفيما كان بالفعل يوماً مضطرباً بالنسبة لإيفرتون، تم إخراج مهاجم الفريق أرماندو بروخا على محفة قبل نهاية الوقت الأصلي مباشرة بعد تلقيه العلاج، بما في ذلك وضعه على الأكسجين، بسبب ما بدا أنها إصابة خطيرة في الكاحل.

وبدا أن المباراة تعد بصناعة التاريخ باعتبارها الأولى في المسابقة منذ 154 عاماً التي تشهد مواجهة بين والد وابنه.

ولكن لم يكن الأمر كذلك، إذ شارك آشلي يانج لاعب إيفرتون بديلاً في الشوط الثاني ولكن مع وجود الفوز في متناول بيتربورو حتى اللحظات الأخيرة، ظل تايلر نجل يانج البالغ من العمر 18 عاماً على مقاعد البدلاء.

وسجل رودريجو مونيز وراؤول خيمينيز ويواكيم أندرسن وتيموثي كاستاني أربعة أهداف قادت فولهام المنافس في الدوري الممتاز للفوز 4-1 على فريق الدرجة الثانية واتفورد.

كذلك سجل سيان أشفورد هدفاً قاد كارديف سيتي للفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد في مباراة جمعت بين فريقين من الدرجة الثانية.

في جوديسون بارك، كاد بيتربورو، وهو فريق يتأخر بفارق 47 مركزاً عن منافسه في هيكل كرة القدم الإنجليزية، أن يسجل أولاً عندما هيأ سيان هايز الكرة على صدره قبل أن يطلق تسديدة باتجاه الزاوية السفلى أبعدها برانثوايت من خط المرمى.

وأهدر إيفرتون، تحت القيادة المؤقتة لليتون بينز وقائد الفريق شيموس كولمان، فرصة كبيرة لمضاعفة النتيجة في بداية الشوط الثاني، عندما قطع ناثان باترسون الكرة من على خط التماس ليمرر إلى إدريسا جاي الذي سدد فوق العارضة.