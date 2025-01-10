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الرياضة

ريال مدريد ومايوركا.. صور وفيديو ترصد «الأجواء المتوترة»

ريال مدريد ومايوركا.. صور وفيديو ترصد «الأجواء المتوترة»
10 يناير 2025 08:46

مراد المصري (أبوظبي)


حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا 3-0، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المباراة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، والتي انتهت وسط أجواء مشحونة ومتوترة ومحاولات اشتباك بين اللاعبين مع تدخل الجهازين الفني والإداري.

 

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ووثقت الصور ولقطات الفيديو من المدرجات ما آلت إليه الأحداث التي جاءت انعكاساً للالتحامات والمشادات التي حصلت خلال الدقائق الـ 90، وتحديداً بين الثنائي فينيسيوس جونيور مهاجم «الملكي» وبابلو مافيو مدافع فريق الجزيرة الإسبانية، والتي شهدت اشتباكهما في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس بين شوطي المباراة، ولاحقاً عتاب من المدرب كارلو أنشيلوتي للمدافع الأرجنتيني بعد صافرة نهاية المباراة.

 

السعودية
جدة
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
ريال مايوركا
فينيسيوس جونيور
جود بيلينجهام
كارلو أنشيلوتي
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