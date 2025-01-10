ريال مدريد ومايوركا.. صور وفيديو ترصد «الأجواء المتوترة»

مراد المصري (أبوظبي)



حقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا 3-0، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المباراة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، والتي انتهت وسط أجواء مشحونة ومتوترة ومحاولات اشتباك بين اللاعبين مع تدخل الجهازين الفني والإداري.



ووثقت الصور ولقطات الفيديو من المدرجات ما آلت إليه الأحداث التي جاءت انعكاساً للالتحامات والمشادات التي حصلت خلال الدقائق الـ 90، وتحديداً بين الثنائي فينيسيوس جونيور مهاجم «الملكي» وبابلو مافيو مدافع فريق الجزيرة الإسبانية، والتي شهدت اشتباكهما في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس بين شوطي المباراة، ولاحقاً عتاب من المدرب كارلو أنشيلوتي للمدافع الأرجنتيني بعد صافرة نهاية المباراة.