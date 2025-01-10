أتلتيكو مدريد يفتح النار على «السابقة الخطيرة» في أزمة برشلونة!



مدريد (أ ف ب)



انتقد أتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم «السابقة الخطيرة» التي اتخذها المجلس الوطني للرياضة الإسباني بالسماح للاعب وسط برشلونة داني أولمو بالمشاركة مع النادي «الكاتالوني» بشكل مؤقت، بعد انتهاء صلاحية رخصته.

وتم إلغاء تسجيل أولمو والمهاجم باو فيكتور من قبل رابطة الدوري، بعد فشل برشلونة في تمديد رخصتيهما القصيرة الأجل قبل نهاية عام 2024.

وسعى الكاتالونيون وحصلوا على إجراء احترازي من قبل المجلس الوطني للرياضة، بينما يتم تحليل قضيتهما ضد قرار الرابطة والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي من شأنه أن يسمح لأولمو وفيكتور باللعب حتى صدور الحكم النهائي.

قال نادي العاصمة الإسبانية في بيان «يرغب أتلتيكو مدريد في التعبير عن قلقه العميق بشأن الوضع في كرة القدم الإسبانية، بعد القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للرياضة».

وتابع «نعتقد أن هذا القرار يعرّض النظام الحالي للخطر، ويثير تساؤلات حول قواعد اللعبة».

وأضاف «هذا التدخل الحكومي يخلق سابقة خطيرة للغاية، لأنه يفتح الباب لكسر القواعد وارتكاب نفس الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في الماضي».

ولم يكن برشلونة الذي يرزح تحت صعوبات مالية في وضع يسمح له بتسجيل أولمو وفيكتور، بموجب قواعد اللعب المالي النظيف الصارمة في الدوري، حتى وافق على صفقة لبيع بعض مقاعد كبار الشخصيات لمستثمرين من الشرق الأوسط في أواخر ديسمبر، ولم تكن الأوراق جاهزة حتى بعد الموعد النهائي.

وفي غياب أولمو وفيكتور فاز برشلونة على أتلتيك بلباو 2-0 في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية، حيث سيواجه غريمه ريال الفائز على ريال مايوركا 3-0، في النهائي الأحد في السعودية.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في «الليجا» برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو الذي يملك مباراة مؤجلة، و5 نقاط عن ريال المتصدر.

وبدوره، أبدى لاس بالماس انزعاجه من قرار هيئة مراقبة الانضباط.

وقال لاس بالماس في بيان «نعتقد أن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً لنزاهة المنافسة، ويشكّل سابقة مقلقة يمكن أن تزعزع استقرار أسس كرة القدم الاحترافية في بلدنا».

كما انتقد رئيس الرابطة خافيير تيباس قرار السماح لأولمو وفيكتور باللعب، واصفاً الموقف بأنه «غير مقبول».

وكتب ساخراً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «مأساة كوميدية»، مبدياً استغرابه من إجراء المجلس الوطني للرياضة، وأكد أنه يتناقض مع قرارات سابقة اتخذها المجلس وبعض المحاكم.