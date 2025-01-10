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الرياضة

«الاستعراضية الخيرية» في «غنتوت للبولو»

«الاستعراضية الخيرية» في «غنتوت للبولو»
10 يناير 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، في الساعة الرابعة عصر السبت المباراة الاستعراضية الخيرية المجتمعية التي ينظمها نادي غنتوت، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، والمقامة علي كأس جمعية الهلال الأحمر الإماراتي موسم 2025، ويعود ريعها لصالح الهلال الأحمر الإماراتي «قسم الأيتام».
تجمع المباراة بين فريقي «غنتوت 1»، بقيادة ناصر الشامسي، راسيو هيجوي، أوسكار كولومبريس، بجانب أبرز اللاعبين المصنفين والمحترفين في الفريق، مثل ماركوس أرايا «تصنيف 15 هاندكاب»، و«غنتوت ب» الذي تضم قائمته علي المري، يوسف بن دسمال، خوان جوستافو والمحترف جونزالو فيراري «تصنيف 13 هاندكاب».
وتأتي المباراة الاستعراضية ضمن الفعاليات الخيرية الرياضية الإنسانية المجتمعية التي يحرص النادي على تنظيمها بتوجيهات سمو رئيس النادي، كما تمثل واحدة من المباريات التحضيرية لانطلاقة بطولة الميدالية الذهبية التي ينظمها النادي من 13 إلى 18 يناير الحالي بمستوى 4 -6 هاند كاب، وتسبق انطلاقة بطولة الإمارات الدولية ضمن برنامج النادي السنوي، ويتطلع لها عشاق البولو في الإمارات من 27 يناير إلى 8 فبراير بمستوى «8-10 هاند كاب».
ويتضمن برنامج الاحتفال العديد من الفقرات، على أن يتم تتويج وتكريم المشاركين وتسليم شيك التبرع لممثلي الهلال الأحمر في ختام المهرجان الخيري المجتمعي.

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
الهلال الأحمر الإماراتي
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