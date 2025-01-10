السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إجماع» في فرنسا على اختيار زيدان بديلاً لديشامب

«إجماع» في فرنسا على اختيار زيدان بديلاً لديشامب
10 يناير 2025 11:01

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
وفاة أكبر رياضي أولمبي في فرنسا
أوركسترا باريس تحتفل بذكرى تأسيسها


أحدث قرار المدرب ديدييه ديشامب بالرحيل عن منتخب فرنسا بعد «مونديال 2026»، ردود فعل واسعة، وهناك شبه إجماع على ترشيح خليفته، حيث اتفق غالبية مدربي كرة القدم ونجومها القدامى على أن زين الدين زيدان «أسطورة» الكرة الفرنسية لاعباً، الشخص المناسب لشغل هذا المنصب خلفاً لديشامب.
وعندما سُئل فرانك هايس المدير الفني لنيس عن رأيه في الترشيح، ابتسم في البداية ثم قال: «هناك أمر يتردد بصورة جادة، وأنا أوافق عليه، أن زيدان سيكون في صيف العام المقبل، مديراً فنياً جديداً للمنتخب، ويقيني أن ذلك يحمل الكثير من المعاني الإيجابية».
أما برونو جينيسيو المدير الفني لليل، قال: «لا أستطيع أن أتخيل سيناريو آخر غير تولي زيدان هذه المهمة».
وأضاف: «عندما يترك ديشامب مكانه بعد «المونديال»، فإنني أتمنى أن تحصل فرنسا على لقب جديد، وهناك شخص واحد يملك القدرة والكفاءة والخبرة التي تمكنه من تحقيق ذلك، هو زيدان، وسيكون ذلك اختياراً صائباً».
ومن جانبه، شدد الدولي الفرنسي «المخضرم» كريستوف دوجاري صديق زيدان وزميله السابق في المنتخب الذي أحرز كأس العالم 1998 بفرنسا، على أن «زيزو» لا يزال لديه نفس الشغف والرغبة في الجلوس على «دكة المدربين» في المنتخب.
وقال دوجاري في حديث لبرنامج «روتين يشتعل» على شبكة مونت كارلو سبورت، إن زيدان أصبح أخيراً على «الطريق الملكي» لتولي القيادة الفنية، مؤكداً أنه يملك كل الأوراق الرابحة لتحقيق إنجاز جديد للكرة الفرنسية.
وأضاف دوجاري: «مشكلة البعض مع زيدان إنه يجعل الأمور سهلة وبسيطة»، وتساءل: «هل كان أحد يتصور أن ينجح الرجل في حصد ثلاث بطولات دوري أبطال متتالية مع ريال مدريد، بمثل هذه البساطة واليسر ومن دون أية تعقيدات، هل تعتقدون أن ذلك من الأشياء السهلة، هل تخشون ألا يستطيع أن يحقق ما حققه ديشامب؟، لوكنتم تتصورون ذلك، فأنتم لا تعرفونه جيداً.
وقال دوجاري، أحد نجوم منتخب «الديوك» في مونديال 1998: «زيدان لا يخشى التحديات ولا يخاف الفشل، وتدريب المنتخب حلم طفولته وصباه».
وأضاف: «عندما أقرأ في الصحف والمواقع الرياضية، بأن نويل لوجريه الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم يشكك في اهتمام زيدان بتدريب المنتخب، فإنني أقول في نفسي من حسن حظنا إن هذا الرئيس تمت إقالته من منصبه».

فرنسا
منتخب فرنسا
كأس العالم
زين الدين زيدان
ديديه ديشامب
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©