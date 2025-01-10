«العرب السبعة» يطاردون «الثمانية» في «أبطال أفريقيا»!



القاهرة (د ب أ)



يسعى الأهلي المصري «حامل اللقب» لتعديل مساره، والفوز علي مضيفه استاد ابيدجان الإيفواري، وحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، فيما يحاول الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية، خطف بطاقة تأهله عن المجموعة الرابعة.

وتقام مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات على ثلاثة أيام، حيث يلتقي اليوم الجمعة مولودية الجزائر ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

وتقام غداً السبت 4 مباريات، هي مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وساجرادا الأنجولي مع بيراميدز المصري، وستاد أبيدجان مع الأهلي، والجيش الملكي المغربي مع مواطنه الرجاء البيضاوي.

وتختتم الجولة قبل الأخيرة بثلاث مباريات الأحد، حيث يلتقي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع شباب بلوزداد الجزائري، دجولبيا المالي مع الترجي، والهلال السوداني مع يانج أفريكانز التنزاني.

وتبحث 7 فرق عربية عن مكان في 7 مقاعد متبقية بدور الثمانية للمسابقة القارية، بعدما حسم الهلال بطاقة التأهل الوحيدة للأدوار الإقصائية، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الأولى في مفاجأة من العيار الثقيل.

وحصد الهلال 10 نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة ويخوض مباراتيه أمام يانج أفريكانز ومازيمبي بغرض الحفاظ على الصدارة فقط. ويتنافس مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني بخمس نقاط، ويانج افريكانز الثالث بأربع نقاط، ومازيمبي، متذيل الترتيب بنقطتين، على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، حيث يستضيف المولودية نظيره مازيمبي في مواجهة صعبة على الطرفين، خاصة أنها في مرحلة خطأ اللاعودة، بمعنى أن من يخسر حالياً لن يعود مجدداً.

وإذا ما حقق المولودية، الفائز باللقب عام 1976، الفوز فإنه سيكون في مواجهة أكثر صعوبة في الجولة الأخيرة من تلك المجموعة، التي أشعل فيها الهلال النار لخطفه الصدارة، حيث سيخرج بطل الجزائر ليحل ضيفاً على يانج افريكانز في الجولة الأخيرة. وفي المجموعة الثانية، سيكون «الديربي» المغربي هو كلمة السر في حل اللغز، حيث يلتقي الجيش الملكي مع الرجاء، الذي يملك 3 ألقاب في المسابقة، بينما يخرج صن داونز لملاقاة مضيفه مانيما.

ويحتاج الجيش الملكي لتحقيق الفوز في الديربي ليضمن بطاقة التأهل مباشرة لمرحلة خروج المغلوب، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة بثماني نقاط، يليه صن داونز بخمس نقاط ثم الرجاء ثالثاً بأربع نقاط، وأخيراً مانيما بثلاث نقاط.

وحال فوز الجيش الملكي وصن داونز، اللذين توجا بالبطولة عامي 1985 و2016 على الترتيب، فإنهما سيتأهلان مباشرة عن تلك المجموعة ويتأجل فقط الترتيب النهائي في الجولة الأخيرة.

من جانبه، يتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقباً، لحسم صعوده الذي تأخر وتعقد بسبب خسارته في الجولة الماضية أمام ضيفه شباب بلوزداد بهدف.

ويحل نادي القرن في أفريقيا ضيفاً علي استاد أبيدجان، في الوقت الذي يستضيف أورلاندو بايرتس، الذي حمل كأس البطولة عام 1995، نظيره شباب بلوزداد.

وحال فوز الأهلي وأورلاندو في تلك الجولة فإنهما سيتأهلان سوياً عن تلك المجموعة، وتبقى مواجهتهما التي ستقام بالقاهرة في الجولة الأخيرة لترتيب المراكز فقط.

ويتصدر أورلاندو جدول ترتيب المجموعة بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بست نقاط، ويقبع استاد أبيدجان، الذي توج باللقب عام 1966، في قاع الترتيب بست نقاط.

وينطبق نفس الحال أيضاً على المجموعة الرابعة، حيث يرغب الترجي وبيراميدز في فض الاشتباك ليصعدا سوياً لدور الثمانية، حال فوزهما في الجولة الخامسة.

ويخرج الترجي، الذي فاز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، لملاقاة مضيفه دجوليبا، في حين يلعب بيراميدز مع مضيفه ساجرادا.

ويتربع الترجي على القمة برصيد 7 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام بيراميدز، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يحتل ساجرادا المركز الثالث بخمس نقاط، ويتذيل دجوليبا الترتيب بنقطتين.