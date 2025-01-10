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الرياضة

أوساكا تزف «الخبر السعيد» في «أستراليا المفتوحة»

أوساكا تزف «الخبر السعيد» في «أستراليا المفتوحة»
10 يناير 2025 11:30

ملبورن (أ ف ب)

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بددت اليابانية نعومي أوساكا الشكوك حيال مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي تستهلها بمواجهة الفرنسية كارولين جارسيا على غرار العام الماضي، مؤكدة أنها جاهزة للمنافسات رغم تعرضها لإصابة في عضلات البطن الأسبوع الماضي.
وبعد قرار انسحابها من نهائي دورة أوكلاند الشهر الحالي، بينما كانت متقدمة بمجموعة مقابل لا شيء أمام الدنماركية كلارا تاوسون، خضعت اللاعبة المصنفة 50 عالمياً لفحص بالرنين المغناطيسي والذي «لم يكن رائعاً ولا سيئاً»، كما أكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته للإعلان عن مشاركتها.
وقالت أوساكا المتوّجة مرتين ببطولتي أستراليا المفتوحة (2019 و2021) والولايات المتحدة المفتوحة (2018 و2020) «تدربت بشكل جيد منذ وصولي» إلى ملبورن، لذا «أنا متأكدة من خوض المباراة» ضد جارسيا في الدور الأول.
وتابعت اليابانية التي غابت عن الملاعب لفترة 15 شهراً لانجاب طفلتها الأولى في عام 2023، وعادت قبل عام «ربما لم تكن حالتي الذهنية بهذه الوضوح منذ فترة طويلة».
وأردفت «لعبت بشكل جيد في أوكلاند، أعرف أنني خسرت، لكن في ذهني أشعر وكأنني فزت».
واستطردت قائلة «بالنسبة لي، من الواضح أن الوصول إلى النهائي يمثّل بداية جديدة في مسيرتي».
وبعد عودتها إلى الملاعب في يناير 2024، لم تلعب أوساكا أي مباراة نهائية، قبل أن تخوض في أوكلاند أول نهائي لها في إحدى دورات «دبليو تي ايه» منذ 2022.
وختمت قائلة «أتطلع للعب هنا، وأعتقد أنني سأقدم أداءً جيداً».

التنس
اليابان
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
نعومي أوساكا
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