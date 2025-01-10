300 بحار في سباق ياس للمحامل الشراعية



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم السبت، سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بمشاركة 60 محملاً على متنها 300 بحار ونوخذة، ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية التراثية.

وينطلق السباق في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من عالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم بكورنيش أبوظبي، حيث يتم تتويج أطقم المحامل الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، ورصدت 549 ألف درهم جوائز للأوائل وأصحاب المراكز المتقدمة.

وتشهد سباقات فئة 22 قدماً إقبالاً كبيراً من المشاركين، وهي مخصصة للبحارة الصغار والشباب، وتتسم هذه السباقات بالحماس الكبير للبحارة لإظهار قدراتهم ومواهبهم لصقلها مبكراً، والذين يحملون طموحات كبيرة للانتقال إلى سباقات الفئات الأكبر، وصولاً إلى فئة 60 قدماً، وهي الأعلى.

وأكمل فريق النادي المكلف بتنظيم السباق الترتيبات كافة لتقديم الدعم اللوجستي والفني للمشاركين، حيث يتم استقبال المحامل في نقطة الانطلاقة لإجراء الفحص الفني، والتأكد من مطابقتها للائحة وقانون السباق.