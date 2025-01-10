ماسكيرانو: الجمع بين نيمار وميسي وسواريز «فكرة مستحيلة»



ميامي (رويترز)



قال خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، إنه «من المستحيل» حتى التفكير في ضم نيمار إلى النادي، ليجاور زميليه السابقين في برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز بسبب قواعد سقف الرواتب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وشكل نيمار شراكة حاسمة مع ميسي وسواريز في برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في عام 2017.

وقال المهاجم (32 عاماً)، والذي ينتهي عقده مع الهلال السعودي في يونيو المقبل، لشبكة (سي.إن.إن) في وقت سابق هذا الأسبوع إنه سيكون «أمراً رائعاً» أن يجتمع ثلاثي برشلونة مرة أخرى، لكن ماسكيرانو قال، إنه لا يوجد اتفاق بشأن ضمه.

وقال ماسكيرانو في اليوم الإعلامي للدوري الأميركي في ميامي «لا يمكننا الحديث عن نيمار لأنه لا يوجد ما نتحدث عنه، نيمار بالتأكيد لاعب رائع، كل مدرب في العالم يرغب في ضمه، لكن في الوقت الحالي، كما تعلمون، فإن قواعد الدوري الأميركي تتعلق بسقف الرواتب، لذا بالنسبة لنا في هذه اللحظة، من المستحيل أن نحاول التفكير في ضمه».

ولم يشارك نيمار سوى في سبع مباريات مع الهلال، منذ انتقاله من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو (92.68 مليون دولار) في عام 2023، إذ تسببت الإصابات في غياب البرازيلي لفترات طويلة.

وتولى لاعب الوسط الأرجنتيني السابق ماسكيرانو مسؤولية تدريب إنتر ميامي في نوفمبر الماضي ليحل محل مواطنه جيراردو تاتا مارتينو، الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية.