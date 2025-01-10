289 خيلاً تشارك في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

عجمان (وام)



برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت مساء الخميس فعاليات «النسخة 22» من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي تستمر ثلاثة أيام في منطقة الزوراء، بدعم جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويتنافس في أشواط البطولة 289 خيلاً لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات، وتتميز الخيل المشاركة بأنها حصدت ألقاب بطولات متعددة في الإمارات وخارجها.

ويحكم المنافسات ‏محكمون من الإمارات ودول الخليج، ما يعكس نجاح الكوادر الوطنية في ‏دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدارة بطولات الفروسية الكبرى.‏



وأكد خالد غانم العميري رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن رعاية صاحب السمو حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، للبطولة، له بالغ الأثر في تعزيز هذه الرياضة التي تمثل جزءاً من التراث الثقافي الإماراتي.

وأضاف أن سمو ولي عهد عجمان يولي اهتماماً خاصاً بدعم ملاك الخيل، سواء من خلال تقديم الجوائز القيمة أو رعاية المسابقات التي تسهم في إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة، كما يشجع سموه تنظيم الفعاليات التي تجمع بين عشاق الفروسية وتعزز من مكانة الإمارات، وجهة رائدة في رياضات الخيل عالمياً، والتعريف بأصالة الخيل العربية وقيمتها المتميزة في التراث العربي والإسلامي.

وأشار إلى حرص سمو ولي عهد عجمان على إشراك العائلات في رياضة الفروسية، وتعزيز حضورها ضمن فعاليات تراثية مصاحبة للبطولات، ويوجه سموه بجعل هذه البطولات فرصة لتجمع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، حيث تتكامل رياضة الفروسية مع الأنشطة التراثية الأخرى، مثل عروض الحرف اليدوية، والأطعمة الشعبية، والعروض الثقافية التي تعكس الهوية الإماراتية.

وأضاف أن البطولة تعزز من تواصل الأجيال مع تراثهم، وتتيح للأطفال والشباب التعرف على أهمية الخيل في تاريخ الإمارات ومكانتها جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ الروح العائلية وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة، ما يجعل البطولة أكثر شمولية وجاذبية لجميع أفراد المجتمع.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية في 9 فئات هي، المهرات عمر سنة في 4 فئات «أ، ب، ج، د»، والمهرات عمر سنتين في 3 فئات «أ، ب، ج»، والمهرات عمر 3 سنوات، والأفراس عمر 4 سنوات وما فوق.

ووجه منظمو البطولة الدعوة للجمهور لحضور فعاليات ‏البطولة التي تتضمن «القرية التراثية» بوصفها فعالية مصاحبة ‏تعرض منتجات مشاريع الشباب والحرفيين، إضافة إلى ‏عروض الأهازيج الشعبية واللوحات الثقافية والفنية.



‏وتحظى البطولة بدعم عدد كبير من الشركات والمؤسسات، ممثلة في شركة «الراسخون للعقارات» وشركة «إي آند الإمارات»، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والفطيم للسيارات، وشركة «ذا إيليت كارز إنترناشيونال»، ومصرف عجمان، ومجموعة إيمز، وغرفة عجمان، وشركة الزمالك للمقاولات، ومجموعة لافيش للعطور، ومصرف رويال، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، وشركة جلفا للمياه المعدنية.