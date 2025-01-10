«ثنائية» لخيول ياس في سباق العين الخامس



عصام السيد (العين)



حققت خيول ياس للسباقات، بإشراف المدرب جان كلود بيكوت، وقيادة الفارس أوسكار شافيز «ثنائية» مستحقة، خلال فعاليات السباق الخامس لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الذي أقيم أمس، وتألف الحفل من 7 أشواط، بمشاركة 90 من الخيول العربية الأصيلة، تنافست على الجوائز المالية البالغة 525 ألف درهم.

وسجل «مواث» لياس للسباقات، بإشراف جان كلود بيكوت، وقيادة أوسكار شافيز، الفوز بالشوط الثاني لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن 4 سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:06:93 دقيقة.

ومنح «نمر» الثنائية لياس للسباقات، والمدرب جان كلود بيكوت والفارس أوسكار شافيز، حين حصد جائزة الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلاً عربية أصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:04:67 دقيقة، وكان هذا الفوز رقم 20 لخيول ياس ليحتل المركز الثاني في قائمة بطولة الملاك.

وافتتح «حميم» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة قيس البوسعيدي، الفوز في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «شروط»، البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:18:20 دقيقة.

وحصد «مكنون» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وبإشراف أنطوني جميلي، وقيادة سام هتشكوت، رابع الأشواط لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلاً عربية أصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:04:10 دقيقة.

وتُوج «زافير» لعبد الله المعمري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بطلاً للشوط الخامس لمسافة 1600 متر «شروط»، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول في سن 4 سنوات فقط، وسجل البطل 1:51:12 دقيقة.

وخطف «جاب ملاوح» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة حمد البوسعيدي، المركز الأول في الشوط السادس، لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة من إنتاج الإمارات في عمر الأربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 1:51:74 دقيقة.

وكانت المهرة «آر موج» لعرار الظاهري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، مسك ختام الأمسية في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم، حيث منحت «الثنائية» للمدرب إبراهيم الحضرمي، في السباق الذي شاركت فيه 15 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، في عمر الأربع سنوات فما فوق، وسجلت البطلة 1:37:53 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، كما حضره جمهور غفير من محبي سباقات الخيول.