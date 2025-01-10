النصر يعود إلى «الصدارة المشتركة» لدوري السلة



علي معالي (أبوظبي)



انتزع نادي النصر فوزاً مثيراً أمام شباب الأهلي 81-80، في «الجولة 14» من دوري السلة، على صالة شباب الأهلي في دبي، ليرد «العميد» على خسارته من «الفرسان» على صالة النصر.

وجاء تفوق النصر بعد مباراة قوية من الفريقين، ظهر خلالها الالتزام الخططي والفني من جانب لاعبي «الأزرق» لتعليمات المدرب حسام الوكيل الذي نجح في استعادة الثقة مع لاعبيه بعد خسارته لعدد من النقاط.

ويتقاسم النصر صدارة الدوري مع شباب الأهلي برصيد 24 نقطة، لتشتعل المنافسة على القمة، في ظل وجود الشارقة أيضاً مع الثنائي، لتُصبح المنافسة ثلاثية على اللقب.

تفوق النصر في الربعين الأول والرابع 24-19 و20-15، وتقدم شباب الأهلي في الربعين الثاني والثالث 22-16 و24-21، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي، ومحيي الدين خطاب، وكوستاس، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

ولعبت عودة الجزائري محمد حراث إلى النصر بعد غياب طويل للإصابة دوراً مباشراً في استعادة «العميد» قوته، حيث سجل 22 نقطة و8 متابعات، وأحرز زميله مارفيل هاريس 22 نقطة أيضاً مع 6 مساعدات هجومية، وحسن عبدالله 17 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية.

في المقابل تألق واشنطن لاعب شباب الأهلي، وسجل 28 نقطة، إضافة إلى قيس عمر وسعيد مبارك وعمر خالد.

وعبر حسام الوكيل مدرب النصر عن سعادته بهذا الفوز، وقال: «الالتزام الكامل من لاعبي الفريق سر الفوز الذي أعاد الثقة، وسيكون دافعاً لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة».

وفاز الوصل على الظفرة 71-58، بنتيجة أرباع 11-13 و22-14 19-10 و19-21.