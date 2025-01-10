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الرياضة

دومبيا جاهز للمشاركة مع خورفكان أمام الشارقة

دومبيا جاهز للمشاركة مع خورفكان أمام الشارقة
10 يناير 2025 14:23

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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انتظم المهاجم دومبيا في تدريبات خورفكان، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء بني ياس في الجولة الماضية.
ويعود المدافع عبدالله الرفاعي إلى تشكيلة الفريق أمام الشارقة يوم السبت، في «الجولة 12» من «دوري أدنوك للمحترفين» بعد غيابه بسبب الإنذارات الثلاثة، فيما تأكد غياب المدافع عبد الرحمن يوسف حتى نهاية الموسم للإصابة.
وجهز عبد المجيد النمر، مدرب الفريق، لاعبيه للمباراة أمام الشارقة، وسط معنويات عالية، بعد الفوز على بني ياس، وتحسُّن نتائج الفريق في جدول الترتيب، حيث يطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الشارقة
بني ياس
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