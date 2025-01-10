سابالينكا تتخلص من «عبء التفكير» في «أستراليا المفتوحة»!

ملبورن (رويترز)



تسعى أرينا سابالينكا للفوز بلقبها الثالث على التوالي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، كما لو كانت تسعى للفوز بلقبها الأول، بعدما تحررت من عبء التفكير في الدفاع عن لقبها العام الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً.

ومن الواضح أن المصنفة الأولى عالمياً هي المرشحة الأوفر حظاً لحصد اللقب مجدداً في ملبورن بارك، باعتبارها اللاعبة الأبرز على الملاعب الصلبة في منافسات السيدات، لكنها ستحاول أن ترفع عن كاهلها العبء النفسي للدفاع عن اللقب، وإبقاء الأمور بسيطة.

وقالت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء للصحفيين في ملبورن بارك «أتذكر فقط أنني في العام الماضي لم أفكر مطلقاً في الدفاع عن اللقب، كنت أتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، أعتقد أن هذا كان مفتاح الفوز، لذا سأسير على النهج نفسه هذا العام، آمل أن أتمكن من حمل هذه الكأس الجميلة مرة أخرى».

وفي حال حصدها اللقب مرة أخرى في ملبورن، ستنضم سابالينكا لقائمة الشرف من السيدات اللاتي حققن «ثلاثة ألقاب متتالية»، والتي تضم مارجريت كورت (1969-1971)، وشتيفي جراف (1988-1990)، ومارتينا هينجيز (1997-1999).

لا يبدو أن سابالينكا على دراية كاملة بتلك الإحصاءات، وقالت ضاحكة «أنا لا أقرأ تاريخ التنس كل يوم، هناك ما يكفي من التنس في حياتي، بالطبع، أعرف أن لدي إمكانية الانضمام إلى الأساطير بتحقيق اللقب ثلاث مرات متتالية، مرة أخرى، لا أريد التفكير كثيراً في هذا الأمر، أريد فقط القيام بعملي».

في السابق كانت اللاعبة القوية القادمة من روسيا البيضاء تعاني نوبات عصبية، لكنها الآن تمتلك الثقة التي اكتسبتها من فوزها بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وتصدرها التصنيف العالمي، بالإضافة لكونها في حالة نفسية جيدة بعد فوزها ببطولة برزبين الدولية.

في حين أن بعض اللاعبات يشعرن بثقل التوقعات بعد الوصول لقمة اللعبة، تقول سبالينكا إنها تستمتع بذلك.

وقالت «بالنسبة لي، كان الأمر دائماً يتعلق بشخصيتي، أحببت دائماً المنافسة، هذا ما يدفعني ويساعدني على البقاء متحفزة، لأنني أعرف أن الكثيرين يسعون خلفي، أحب ذلك حقاً، ولهذا السبب أعمل بجد، للتأكد من عدم تمكن أي شخص من منافستي».

وتواجه في الدور الأول الأميركية سلون ستيفنز، بطلة أميركا المفتوحة السابقة التي تراجع تصنيفها للمركز الـ 84.

وقالت سابالينكا «خضنا مباريات رائعة في الماضي، أعتقد أنها ليس لديها ما تخسره الآن».