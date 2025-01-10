كيريوس يريد «إحياء التنس»!

لندن (د ب أ)



يرغب النجم كيريوس، إحياء رياضة التنس «العادية» من جديد، بينما يستعد لعودة عاطفية في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى مسابقات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.

ومن المقرر أن يشارك كيريوس «29 عاماً» للمرة الأولى منذ 3 سنوات في البطولة، التي تستضيفها بلاده، بعد خضوعه لجراحتين في الركبة والمعصم، والتي أثارت شكوكاً جدية حول ما إذا كان سيعود إلى الملاعب بعدها من عدمه.

ورغم ابتعاده عن الملاعب، فرض كيريوس نفسه على الساحة، خاصة فيما يتعلق بانتقاده الصريح للمصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر بسبب فشله في اختبارين للمنشطات.

ومما لا شك فيه أن كيريوس سيكون أحد أكبر عوامل الجذب في «ملبورن بارك»، عندما يواجه البريطاني جاكوب فيرنلي في مباراته الافتتاحية بالمسابقة، إذا سمحت لياقته البدنية.

وقال كيريوس عندما سئل عما ستجلبه عودته إلى البطولة، وما إذا كان التركيز ينصب عليه، «نشاهد الرياضة لأننا نريد رؤية شخصيات».

وأضاف: «بالنسبة لي، أعتقد أن عودتي الشخصية تضيف بعض علامات الاستفهام إلى ما سيحدث اليوم، أنا أحب ذلك، في كل مرة أخرج فيها إلى الملعب، لا أعرف ما إذا كنت سأكون مثيراً للجدل بشكل جيد أم سيء».

وأشار كيريوس في تصريحاته، التي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لم تكن مسيرتي الرياضية جيدة دائماً، لكنها أضافت الكثير من الإثارة إلى اللعبة، أرى أن هذا مهم، هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الساحة الآن، أعتقد أنه لا يوجد الكثير من الشخصيات المتناقضة».

وأوضح اللاعب الأسترالي: «اشعر أن من الصحي أن أعود وألعب، لكن هذا لا يثقل كاهلي حقاً، لطالما كنت شخصاً يلعب التنس بطريقتي، وأعتقد أن شخصيتي لم تتغير منذ أن كنت في العاشرة من عمري».

وقال: «أعتقد أن من الجيد أن أعود، أرى أنه أمر مهم. ينتابني شعور بأن الرياضة أصبحت مملة بعض الشيء»، ولا توجد أي ضمانات حتى الآن بأن كيريوس سيشارك في البطولة، التي تقام منافساتها بملاعب (ملبورن بارك)، حيث قال بعد عودته ببطولة بريسبين الأسبوع الماضي، إن معصمه لا يزال يؤلمه، قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة في البطن.

ورغم ذلك، أعرب كيريوس عن تفاؤله بالمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة أستراليا، حيث قال إنه كان هناك، و«أشعر بأنني في حالة جيدة، لا يزال أمامي ثلاثة أيام قبل بدء البطولة».

وتابع: «أنا فقط أعيش الأمر يوماً بيوم. فقط استمتع بكل اللحظات مرة أخرى، وأكون جزءاً من البطولة، وأتجول في الممرات، وغرف تبديل الملابس، وأرى الجميع مرة أخرى، لقد كانت فترة عاطفية بالنسبة لي خلال الأسبوعين الماضيين، أنا فقط أستمتع بالعودة».

واختتم كيريوس حديثه قائلاً: «لقد نسيت كمية المشاعر التي تنتابك، والتوتر الذي تحس به عندما تخرج نتيجة القرعة».