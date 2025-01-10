«كيو آر» يخطف الأنظار في انطلاقة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)

توج الصقر «بي 90» لفريق «كيو آر»، بطلاً لشوط الجير بيور فرخ فئة الخليجيين في افتتاح منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، وانطلقت المنافسات صباح اليوم بفئة المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وجاء في المركز الثاني لأول أشواط البطولة الأكبر والأهم في عالم الصيد بالصقور «بي 7» لبرغش بن محمد المنصوري، وحل ثالثاً «العشبي» لمحمد راشد حسن الجفالي النعيمي.

تُوج الفائزين في أشواط أول أيام المسابقة الأهم في عالم الصقور، سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسط حضور لافت من أبناء الخليج المشاركين في المنافسات.

وذهب لقب شوط الجير بيور جرناس فئة الخليجيين إلى «المستن» لـ «كيو آر» أيضاً، وحل ثانياً «المترجم» لعبد العزيز بن فهد الموسى، وجاء في المركز الثالث «بي 39» لبرغش بن محمد المنصوري، وحلَّق الصقر «جي 25» لعلي بن عبد الله بن علي الملاح بلقب شوط قرموشة جير فرخ فئة الخليجيين، وجاء في المركز الثاني لهذا الشوط «77» لنور بن غزاي بن نور المطيري، واحتل المركز الثالث «جي 16» لحمد عبد الله غصين العرجاني.

واختتمت منافسات اليوم الأول من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بإقامة شوط قرموشة جير جرناس فئة الخليجيين، والذي فاز بلقبه «كتاره» لـ «كيو آر»، وحلَّ في المركز الثاني «جي 8» لنور بن غزاي بن نور المطيري، وحل ثالثاً «83» لفريق النخبة القطري.

وتتواصل يوم غد منافسات فئة الخليجيين لكأس رئيس الدولة، حيث تقام أربعة أشواط للجير شاهين، والجير تبع.