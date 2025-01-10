1800 بحّار يرسمون لوحة بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت صباح اليوم، منافسات بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، التي تُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 12 يناير.

وتشهد البطولة التي تعد إحدى بطولات أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، مشاركة واسعة من 1800 بحّار، موزعين على 327 قارب صيد، حيث تضم البطولة 305 قوارب لفئة الرجال، و22 قارباً لفئة السيدات، انطلقت جميعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بواقع 240 قارباً من أبوظبي، و47 من المرفأ، و40 من جزيرة دلما.

وشهد انطلاق البطولة من المرفأ معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومن أبوظبي، أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضات النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وزايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسيف سيف السويدي، رئيس لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من شركاء ورعاة الحدث، وممثلي الوسائل الإعلامية.

وتتميز البطولة بتنوع كبير في الجنسيات المشاركة، حيث يشارك صيادون من مصر، جزر القمر، المغرب، قطر، الهند، باكستان، الولايات المتحدة الأميركية، عُمان، الأردن، البرازيل، مقدونيا، إثيوبيا، سوريا، السعودية، إيرلندا، الفلبين، والإمارات، ما يعكس هذا التنوع قيم التسامح والتعايش التي تُجسدها دولة الإمارات، حيث تجمع البطولة صيادين من مختلف الثقافات والخلفيات في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل، ما يعزز الروح الرياضية والإنسانية للحدث المرتقب، ويبلغ عمر أكبر مشارك في البطولة 73 عاماً، فيما تبلغ أصغر مشاركة 18 عاماً.

من جانبه، أكد زايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، عضو اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، أن الأمور التنظيمية للبطولة سارت بشكل جيد، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انطلاقة مبهرة للفعالية.

وأضاف المزروعي: «لقد قمنا باتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان راحة المشاركين، مع توفير بيئة تنافسية وآمنة لجميع البحّارة، وبتضافر الجهود من قبل الجهات المنظمة كافة، والشركاء والرعاة، ونحن متفائلون بنجاح البطولة هذا العام، التي تعد من أهم الفعاليات الرياضية والتراثية في المنطقة».

وقال سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي نسعى دائماً لتقديم الدعم الكامل للبطولات التي تجمع بين الرياضة والتراث، حيث يتم تفعيل الموارد كافة لضمان أن تكون البطولة تجربة فريدة للمشاركين، وقد عملنا على تيسير جميع الإجراءات اللوجستية والفنية، وتذليل العقبات كافة بالتعاون مع الجهات المعنية، ونتطلع إلى أن تسهم البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية وسياحية وتراثية متميزة».

وتُعد البطولة فرصة استثنائية للصيادين المحترفين والهواة من فئتي الرجال والسيدات للتنافس على جوائز مالية إجمالية تبلغ مليوناً و168 ألف درهم، موزعة على أول 60 مركزاً، إلى جانب جوائز يومية تهدف إلى تحفيز المشاركين وتعزيز التحدي بينهم.

وتهدف البطولة إلى الحفاظ على التراث البحري العريق لدولة الإمارات، وتعزيز ممارسة الصيد التقليدي بين الأجيال الجديدة، إضافة إلى دعم السياحة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تسهم في إبراز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة رياضية، ثقافية، وبيئية عالمية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد قد عقدت اجتماعاً تنويرياً للمشاركين، وذلك في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث وفر الاجتماع للمشاركين التفاصيل كافة المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك القوانين والإجراءات المتبعة لتوثيق صيد سمكة الكنعد، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم.

تحظى البطولة برعاية أبوظبي البحرية، «مير»، «دلما مارين»، والمسعود للسيارات، وبدعم من قيادة الحرس الوطني، هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي.

وتمثل بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد منصة مميزة للاحتفاء بالتقاليد الإماراتية، حيث تجمع بين القيم التراثية والرياضية للصيد البحري، مما يجعلها تجربة استثنائية للصيادين والمشاركين.