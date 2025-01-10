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اختتام حملة الوقاية الصحية لكبار المواطنين

اختتام حملة الوقاية الصحية لكبار المواطنين
10 يناير 2025 18:35


أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت مساء اليوم فعاليات حملة الوقاية الصحية لكبار المواطنين، التي نظمتها رابطة المحترفين وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، والتي أقيمت على مدار يومين في «المارية أكتيف» في أبوظبي، استكمالاً لمشروع مبادرة كرة القدم من أجل كبار السن الذي انطلق في الرابع من يناير الجاري.
شارك في حملة الوقاية الصحية 120 شخصاً من الذكور والإناث، البالغين 60 عاماً فما فوق، شهدت الفعالية إقامة ورش صحية وتوعوية تضمنت: الوعي بالسمنة وأسبابها، التغذية الصحية وإدارة الحصص الغذائية، تحسين العادات اليومية ونمط الحياة، النشاط البدني والدعم المجتمعي، تخللتها مجموعة من الأنشطة الرياضية.
وتم في ختام الحدث، تكريم المشاركين بتسليم شهادات المشاركة تقديراً للمنضمين للبرنامج على التزامهم، وحرصهم على تعزيز الثقافة الصحية والرياضية.
وستواصل رابطة المحترفين وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، مبادراتها من أجل مجتمع صحي ورياضي عبر محور كرة القدم من أجل الصحة والمخصص للأطفال، والذي ستتم إقامته في شهر فبراير المقبل. 

 

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