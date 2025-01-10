«الأريام برقة» تتصدر المهرات في بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

عجمان (وام)

شهد اليوم الأول من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية حضوراً جماهيرياً كبيراً من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بعروض جمال الخيل والتي تبرز أناقتها وسلالاتها الأصيلة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأجواء التراثية المصاحبة للبطولة وذلك في منطقة الزوراء بعجمان.

وتشكل الفعالية حدثاً مميزاً في إمارة عجمان، خاصة مع الاهتمام الكبير من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيمها بأعلى المستويات، سواء من حيث الإعداد أو الجوائز أو الأنشطة المرافقة.

وشهدت منافسات فعاليات اليوم الأول للبطولة فئة المهرات في عمر سنة، ثم فئة المهرات بعمر سنتين التي تم تقسيمها إلى قسمين «أ» «ب»، «ج» «د»، وتصدرت المهرة «ليليان الساد» لمالكها عادل عمر المرزوقي، (الفئة أ) المهرات عمر سنة، وحققت 91.4 نقطة، تلتها في المركز الثاني «جودا ام اي» لمالكها خليفة محم السويدي، وحصلت على 91.3 نقطة، فيما حلت ثالثة «الأريام سجون» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحققت 90.9 نقطة.

وأحرزت «الأريام برقة» للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان المركز الأول (الفئة ب) المهرات عمر سنة، محققة 91.5 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «امارة آل فهيد» لمبارك سعيد الهاجري، مسجلة 90.9 نقطة، فيما حلت ثالثة «نوران أس أتش» لصالح علي الطنيجي، وحصلت على 90.8 نقطة.

أما في (فئة ج) للمهرات بعمر سنة، فحققت «إم زد افعال» المركز الأول للمالك خليفة عبدالله النعيمي بـ 92 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «جي إية أمنية الجزيرة» لمربط الجزيرة للخيول العربية مسجلة 91.4 نقطة، فيما حلت ثالثة «مدية الهواجر» لغانم محمد الهاجري بـ 91.1 نقطة.

وفي (فئة د) للمهرات بعمر سنة تمكنت «ع ج سرابه» من حصد المركز الأول للمالك فيصل بن محمد الحقباني مسجلة 91 نقطة، وحلت في المركز الثاني المهرة «أم كي حلا» لمالكها عمرو محسن حسين محققة 90.7 نقطة، فيما حلت ثالثة «رحيمه اتش» لمعالي علي سالم الكعبي، وحصلت على 90.6 نقطة.

و‎في فئة المهرات بعمر سنتين (الفئة أ) ‎حققت المهرة «دي نيوم» المركز الأول لمربط دبي للخيول العربية مسجلة 91.9 نقطة و‎في المركز الثاني جاءت المهرة «ليلى الشراع» لمالكها إسطبلات الشراع، وحققت 91.4 نقطة، وفي ‎المركز الثالث المهرة «عفراء اللورد» والتي يمتلكها مربط اللورد للخيول.

أما في فئة المهرات بعمر سنتين (الفئة ب) فتمكنت المهرة «إسفيرا اي آي» من حصد المركز الأول مسجلة 92 نقطة، وحلت بالمركز الثاني «دي وزون» والمملوكة لمربط دبي للخيول العربية بـ 91.5 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث إلى «مزن النور» لمربط النور للخيول العربية بـ 90.9 نقطة.

وفي ‎منافسات المهرات عمر السنتين (فئة ج)، جاءت في المركز الأول المهرة «هيا ال فهيد» لمالكها محمد آل الهاجري بـ 91.8 نقطة، وفي المركز الثاني «إي أس رفراف» لمحمد سعد المحرمي بـ 91.3 نقطة وحلت ثالثة «عالية الهواجر» لغانم مبارك الهاجري مسجلة 90.8 نقطة.

واختتم اليوم الأول بمشاركات المهرات بأعمار ثلاث سنوات والأفراس بعمر 4 سنوات وما فوق، وحققت المهرة «فيفيا آس بي» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي المركز الأول مسجلة 93 نقطة، وجاءت ثانية «بي دبليو روضه» لمعالي علي سالم الكعبي بـ 91.6 نقطة، وحلت ثالثة «بي أميان» لمربط بنات الريح للخيول العربية بـ 91.5 نقطة‎.

وفي (فئة أ) الأفراس عمر 4 سنين وما فوق أحرزت المركز الأول الفرس «إيرفينيا الشراع»، محققة 92.9 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «ريف أي كيو» لنايلا حايك، محققة 92.4 نقطة، وثالثة «الاريام روز» لسطبلات الأريام العربية، محققة 92.1 نقطة.