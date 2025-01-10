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الرياضة

250 ألف متفرج حضروا سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية

250 ألف متفرج حضروا سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية
10 يناير 2025 18:42


أبوظبي (وام)
أكد فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين للفروسية، أن النسخة الماضية من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة شهدت خلال 15 سباقاً حول العالم حضور أكثر من 250 ألف متفرج، وأكثر من ستة ملايين ونصف المليون مشاهدة فعلية على الشاشات، بالإضافة إلى أكثر من 24 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية ومنصات اللجنة.
وأوضح الرحماني أن اللجنة العليا الجديدة المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة برئاسة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، تتطلع إلى تحقيق ثلاثة أضعاف هذه الأعداد بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك في النسخة الجديدة التي تنطلق العام الحالي.
وأعلن الرحماني أن السلسلة الجديدة لسباقات كأس رئيس الدولة ستشهد محطات جديدة امتداداً للنجاح والتميز في جميع النسخ الماضية.
من جانب آخر، قال الرحماني إن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف وضع جميع الترتيبات الكفيلة باستمرار ونجاح سباقات الخيول العربية الأصيلة خلال شهر رمضان المقبل، على غرار التميز الذي حققه النادي في رمضان الماضي، موضحاً أن النادي يسعى أيضاً لمزيد من التحسين في الفترة المقبلة، لمواكبة التطور في تنظيم واستضافة السباقات، مع وضع ترتيبات للجمهور الذي يحرص على متابعة السباقات ويعد أحد أهم أسباب نجاحها، بالإضافة إلى الترحيب بمشاركة جميع الملاك والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، لإثراء المنافسات في السباقات التي حققت نجاحاً كبيراً على المستويات كافة.

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