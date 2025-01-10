السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نخبة الفرسان في تحدي كأس ولي عهد دبي للقدرة

نخبة الفرسان في تحدي كأس ولي عهد دبي للقدرة
10 يناير 2025 19:00


محمد حسن (دبي)
تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السادسة والنصف صباح الغد سباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 120 كلم في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي اشتمل على 3 سباقات أخرى هي، سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة، ثم سباق اليمامة للأفراس.
وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ويقام برعاية شركة إعمار العقارية، ويتوقع أن يشهد مشاركة نخبة من أفضل الفرسان من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، ويكتسب السباق زخماً كبيراً حيث يعتبر ضمن الفعاليات الرفيعة التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة، ودائماً تحرص الإسطبلات على الاستعداد لهذا الحدث الكبير بتجهيز أفضل خيولها للمنافسة على ألقابه.
تم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً «أعلام صفراء»، وتبلغ مسافة الثانية 35 كيلومتراً «أعلام حمراء»، وتبلغ مسافة الثالثة 25 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء».
ويحمل الفارس سيف أحمد المزروعي لقب النسخة الماضية من السباق الذي شهد بمشاركة 147 فارساً وفارسة، بعد أن حقق الصدارة بكل جدارة على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم» قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:05:26 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.09 كلم/ساعة، وكان المركز الثاني من نصيب الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة «كاسلبار كروسير» لإسطبلات «اف3»، وحقق 4:05:51 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة «دونكان» لإسطبلات «أم 7» بزمن قدره 4:06:26 ساعة.

أخبار ذات صلة
فاريلا تُتوج بلقب «اليمامة» للأفراس في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
ميثاء القبيسي تكسب لقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة
كأس ولي عهد دبي للقدرة
سباقات القدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
القدرة
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©