نخبة الفرسان في تحدي كأس ولي عهد دبي للقدرة



محمد حسن (دبي)

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في السادسة والنصف صباح الغد سباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 120 كلم في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي اشتمل على 3 سباقات أخرى هي، سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة، ثم سباق اليمامة للأفراس.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، ويقام برعاية شركة إعمار العقارية، ويتوقع أن يشهد مشاركة نخبة من أفضل الفرسان من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، ويكتسب السباق زخماً كبيراً حيث يعتبر ضمن الفعاليات الرفيعة التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة، ودائماً تحرص الإسطبلات على الاستعداد لهذا الحدث الكبير بتجهيز أفضل خيولها للمنافسة على ألقابه.

تم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً «أعلام صفراء»، وتبلغ مسافة الثانية 35 كيلومتراً «أعلام حمراء»، وتبلغ مسافة الثالثة 25 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء».

ويحمل الفارس سيف أحمد المزروعي لقب النسخة الماضية من السباق الذي شهد بمشاركة 147 فارساً وفارسة، بعد أن حقق الصدارة بكل جدارة على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم» قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:05:26 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.09 كلم/ساعة، وكان المركز الثاني من نصيب الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة «كاسلبار كروسير» لإسطبلات «اف3»، وحقق 4:05:51 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة «دونكان» لإسطبلات «أم 7» بزمن قدره 4:06:26 ساعة.