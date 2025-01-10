تنافس مثير على 10 ألقاب في سباق دبي للدراجات المائية



دبي (الاتحاد)

ستكون الإثارة حاضرة بقوة في شاطئ الشروق بجميرا اليوم مع ختام منافسات سباق دبي للدراجات المائية، وترتفع حرارة التنافس في أروقة السباق مبكراً بداية من التاسعة صباح الغد موعد التجارب يعقبها انطلاقة منافسات الفترة الصباحية عند الساعة العاشرة صباحاً والتي تتضمن واقف جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3.1 و3.2 و3.3 وجي بي 4 (4 ستروك) ومخضرمين جي بي 2 (2 ستروك) وجالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4 سبارك.

وكانت الفعاليات قد انطلقت صباح أمس الأول بمشاركة 60 متسابقاً ومتسابقة من بلدان عديدة يتقدمهم نجوم الإمارات والأشقاء من الكويت وقطر ونخبة الأبطال من أوروبا من بريطانيا وفرنسا وهولندا ورسيا والمجر، حيث سيتنافسون على ألقاب 10 فئات متنوعة (4 للجالس و6 في الواقف).

ويستقطب سباق جالس جي بي 1 محترفين مشاركة 10 متسابقين يتقدمهم أبطالنا خليفة بالسلاح بطل موسم 2024 والمخضرم محمد محسن وسلمان العوضي وخالد المازمي، حيث سيواجهون نخبة من الأبطال العالميين كالكويتي يوسف العبدالرزاق والمجري كازا جورجي والفرنسي سيبستيان ثيويراس.

وتجمع منافسات واقف جي بي 1 محترفين 7 متسابقين يتقدمهم أبطالنا عمر عبدالله راشد بطل الموسم 2024 وسلمان العوضي وسلطان الحمادي ويوسف عبدالله قريبان والصاعدان علي آل علي وسالم راشد إضافة إلى الكويتي راشد الدواس.

ويتقدم نجمنا عامر عبدالرزاق حوير بطل 2024 المشاركين في فئة جالس جي بي 2 ومن بينهم أبطالنا خالد المازمي وسلمان يونس العوضي وأبوبكر المري والقطريان سلطان الإبراهيم وحمد المهندي بينما يشارك حريز المر بن حريز بطل 2024 في فئة المخضرمين واقف جي بي 2 مع أبطالنا محمد محسن وراشد الطاير وجمال علي الجناحي ومعهم البريطاني آيان ويكلسون (أكبر المشاركين سناً في الحدث -60 عاماً).

ويدافع جمال علي الجناحي بطل موسم 2024 عن لقبه في منافسات جالس جي بي 3 أمام 5 منافسين آخرين منهم بطلانا محمد سعيد الهاملي وسيف راشد الشويهي والمجري باني كريستيان ومواطنته أجنيس البرت، فيما يشارك أربعة أبطال في سباق واقف جي بي 2 هم سعود العوضي وراشد سالم وأحمد الحمادي ومحمد بن ثاني.