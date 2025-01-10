بوتي: مبابي قادر على إخراس «الألسنة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال الدولي الفرنسي «المخضرم» إيمانويل بوتي، إن مواطنه كيليان مبابي يمكنه أن يخرس ألسنة منتقديه، بعد أن تغيرت حياته إلى الأفضل في ريال مدريد، وبعد أن كان تأقلمه صعباً في الأسابيع الأولى من الموسم، إذا به يستعيد تدريجياً لياقته البدنية والفنية والذهنية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سجل 4 أهداف في آخر6 مباريات لعبها في الدوري الإسباني «الليجا»، وأسهم في وصول «الميرنجي» إلى نهائي السوبر الإسباني الذي يُقام الأحد المقبل بملعب «الجوهرة المشعة» بالسعودية، ويواجه فيه «غريمه التقليدي» برشلونة.

وأضاف: أساند بقوة مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وأرى أن تغيّر سلوكه كان له دور مهم في تحسن لياقته، وبعد أن كان يقوم بكل شيء مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، اختلف الحال في ريال مدريد حيث يوجد إلى جواره العديد من «السوبر ستارز» مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ورودريجو، ونجح تدريجياً في زيادة التفاهم معهم على أرض الملعب وخارجه، ما أظهر الريال بصورة أفضل في الآونة الأخيرة، بعد بداية موسم باهتة.

وقال بوتي بطل العالم المتوج بمونديال فرنسا 1998: «خطوة بخطوة يتحسن مبابي وتترسخ أقدامه أكثر في الفريق، وها هو يقترب من إنهاء مشاكله المادية مع ناديه السابق، وقلل انتشاره عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح أكثر التزاماً بالصمت والتواضع، وبدت رغبته واضحة في أن يصبح الأفضل مثلما كان دائماً، وهو بالمناسبة يملك القدرة على أن يكون نجم الفريق الأول.

جدير بالذكر أن «كلاسيكو» جديداً بين ريال مدريد وبرشلونة ينطلق الأحد المقبل في نهائي السوبر الإسباني، ويأمل مبابي أن يضع بصمته في المباراة، بعد أن عانى مع الفريق من هزيمة «مذلة» في «الليجا» من نفس الفريق في «السانتياجو برنابيو» في أكتوبر الماضي.